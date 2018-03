Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Daniel-André Tande hoppet seg opp fra 8.-plass til seier i søndagens renn i Holmenkollen.

– Det var deilig. Jeg føler hvert hopp har vært positivt. Jeg har hatt riktig utvikling, og manglet bare det siste lille i førstehoppet og fikk det skikkelig til i det andre, sier Tande til NRK.

– Jeg trodde absolutt ikke det skulle holde til seier. Jeg trodde i hvert fall Kamil skulle gå forbi. Det er litt sjokkerende at han ikke klarte det, sier Tande.

Raw Air-leder Kamil Stoch ledet klart etter første omgang, men han ble nummer seks etter et hopp på 119 meter i andre omgang.

– Den mentale innstillingen min er riktig

Tande har tidligere sagt at han ikke er spesielt fan av bakken i Holmenkollen, men søndag klaffet alt for 24-åringen.

– Det er en historisk dag i norsk skihopping, så å vinne på Kollen-søndagen er rått! Dette lover godt for resten av uka. Jeg har aldri vært noen megafan av denne bakken, men bestemte meg for å glemme det på fredag. Dette viser at den mentale innstillingen min er riktig, sier Tande.

Robert Johansson ble nummer fire og har bare 6,5 poeng opp til Stoch i sammenlagtkampen i Raw Air.