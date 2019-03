Svindal trur Kristoffersen kan bli ståande utanfor landslaget

– Eg trur det er ein av mange moglege løysingar. Eller mange, det er kanskje ikkje mange, men eg trur det er ei løysing som kan fungere, absolutt, seier Aksel Lund Svindal til NRK.

Rett etter VM i Åre kom skiforbundet og Henrik Kristoffersen fram til ei løysing som går ut på at Noreg si beste slalåm- og storslalåmkøyrar ikkje skal trene saman med resten av landslaget.

Årsaka er konflikten som har oppstått mellom dei to partane. Avtroppande lagkaptein Aksel Lund Svindal ser at det er noko som ikkje har fungert.

– At det ikkje har fungert, det skjønner eg òg, det ser eg jo. Det er eit problem, for å seie det rett ut, seier Svindal.

Han utdjupar:

TEKNIKAR AV RANG: – Det som er faktum er at Henrik er kanskje den beste teknikken-køyraren Noreg har hatt nokon gong, og ein av dei beste i verda, seier Svindal. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Då har det gått så langt at ein må setje seg ned og seie at «vi har nokre prinsipp som vi vil skal fungere». Ein treng ikkje vere redd for å seie at noko er vanskeleg. Og det er ei utfordring Henrik og skiforbundet er nøydde til å ta tak i, seier han.

Han presiserer at han kanskje ikkje kjenner konflikten i detalj. Fartslaget og laget for dei tekniske disiplinane er sjeldnare saman enn før. Frå samlingane i august og til sesongslutt er dei stort sett på kvar sin stad.

Men Svindal kjenner sjølvsagt til det meste av det som har skjedd.

– Heilt rå på godt og vondt

Henrik Kristoffersen har vore i konflikt med skiforbundet i lang tid. I vinter toppa det seg då trenar Stefan Kornberger trekte seg tvert på grunn av konflikten.

– Når ein trenar sluttar fordi slitasjen blir for stor eller fordi samarbeidet ikkje fungerer, går det ut over alle på laget, slår Svindal fast.

Etter VM i Åre blei det bestemt at Kristoffersen skal trene utanfor landslaget resten av sesongen.

Men Svindal vil ikkje gje uttrykk for sterke meiningar om måten forbundet har handtert konflikten på – konflikten med det han meiner er den beste tekniske køyraren Noreg har hatt, og ein av dei beste i verda.

– Han er heilt rå – på godt og vondt, kan du seie.

KRITISK: Aksel Lund Svindal avslutta sjølv ein gullkanta karriere i VM i Åre. Han er kritisk til skiforbundets handtering av konflikten med Henrik Kristoffersen Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Svindal meiner norsk alpinsport er i ferd med å skusle vekk ein god sjanse for dei andre på laget til å lære mest mogeleg av Kristoffersen.

– Henrik er ekstremt god når det gjeld å vere best i verda på ski, og der er det mange som har mykje å lære av han, seier Svindal.

Han meiner at sjølv om eit lag har sterke individ som vil vinne, går det an å balansere slik at det blir ein god lagkultur.

– Men det krev at individa har genuin tru på at dei har ein fordel å vere i gruppa. Skal du få noko, må du gi noko, seier Svindal.