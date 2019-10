Svindal med kraftsalve i ny bok: – Skiforbundet må gå i seg selv

I boken «Større enn meg» skriver en av verdens beste alpinister gjennom tidene om opp- og nedturer. Om vennskap og konflikter.

Det siste vier han mye plass til i kapittel ti, hvor han tar for seg konflikten mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund om reklameplassen på hjelmen.

– Problemets kjerne har vært at dette er den praksisen som brukes i hele alpinverden, bortsett fra i Norge og Sverige. Der er det laget og forbundet som også eier reklameplassen på hjelmen. Da jeg i 2010 inngikk en mer omfattende avtale med Red Bull, representerte det et unntak fra regelen, innleder Aksel Lund Svindal.

– Han (Henrik Kristoffersen, journ.anm.) hadde blitt lei etter flere år med premieutdelinger, der han sto på pallen sammen med konkurrenter som han vet lever under et annet sett med regler enn ham selv. Her er jeg helt enig med Henrik. Det burde vært en mye likere linje på tvers av alle nasjoner, sånn at man kunne unngå disse konfliktene som til stadighet dukker opp, fortsetter medaljegrossisten i boken.

– Når forbundet sier at «vi står på vårt og bryr oss ikke om hva resten av verden gjør», da er det duket for problemer.

– Jeg setter stor pris på støtten fra Aksel, uten tvil. Han er en stor idrettsutøver, og han vet hva han snakker om, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

– Når du skriver bok, ripper du opp i ting som har skjedd, og noen ganger kan det være smart, andre ganger ikke, legger 25-åringen til.

Energilekkasje og dårlig kommunikasjon

Konsekvensen av konflikten var mange, ifølge Svindal.

Energilekkasje

Dårlig kommunikasjon

Svekket trygghet og forutsigbarhet på landslaget

Stor del av støtteapparatet sluttet

– Her må Skiforbundet gå i seg selv og se om det er noe de kunne gjort annerledes gjennom den perioden konflikten med Henrik pågikk.

– Min mening er at de var så redde for den pågående rettsprosessen at de satte alt annet på vent. De var ikke tydelige i kommunikasjonen og i regler for rett og galt eksternt, men enda verre var det at de ikke var tydelige internt i landslagene. Det har bidratt til å svekke den tryggheten og forutsigbarheten som må ligge som en basis i et godt prestasjonsmiljø.

Overfor NRK utdyper alpinisten:

– Det gikk vel 18 måneder før det kom en avgjørelse. I den perioden var det mye usikkerhet. Hvis administrasjonen i skiforbundet er i en rettssak med noen, er det helt umulig å holde det 100 prosent adskilt fra det landslaget som skal prestere. Der synes jeg de kunne gjort en bedre jobb, sier han.

– I alpint har det vært mye frem og tilbake, spesielt for Henrik sin del. Hvor mye skal han være med på landslaget? Ting har vært veldig uavklart. Det er ingen grupper som lever veldig godt over lang tid med at ting er uavklart. Forutsigbarhet er det beste for alle. Om du går rundt og er redd for at dama di skal dumpe deg hver eneste dag, er det ikke bra for deg, fortsetter Svindal.

Norges Skiforbund svarer Svindal

NRK har forelagt Norges Skiforbund kritikken fra alpinisten. Skiforbundet svarer ved kommunikasjonssjef Espen Graff:

– Hva synes dere om kritikken fra Aksel Lund Svindal?

– Vi er kjent med at Aksel mener at utøverne burde få muligheten til å ha egen sponsor på hjelm og hodeplagg. Skiforbundet har en annen tilnærming og mener det er en god balanse mellom rettighetene til utøverne og Skiforbundet.

– Er dere enige/uenige i det han presenterer?

– Aksels innspill om at mer likhet ville gjort at man unngår konflikter er et godt prinsipp. Utgangspunktet er de ulike forskjellene i de nasjonale forbundene, og det er bakgrunnen for dagens rettighetsstruktur. Det er mye læring i sakene Skiforbundet har opplevd de siste årene og også Aksels innspill blir lyttet til. Landslagsmodellen var til grundig diskusjon i 2016, i en høringsrunde i hele Ski-Norge.

SVARER: Aksel Lund Svindal har tatt opp kritikken med Norges Skiforbund ved flere anledninger, forteller kommunikasjonssjef Espen Graff. Foto: Håkon Mosvold Lars

– Har Svindal tatt dette opp med skiforbundet?

– Aksel har tatt opp dette med NSF i flere sammenhenger, og også kommunisert i media at han mener at reglene for markedsrettigheter burde være mer lik på tvers av nasjonene. Dette gjelder spesielt prinsippene knyttet til hodeplagg.

– Svindal mener skiforbundets kommunikasjon har bidratt til å svekke tryggheten og forutsigbarheten på landslaget. Hva er deres versjon?

– Det er ingen tvil om at rettssaken mellom NSF og en av våre mest profilerte utøvere var en krevende prosess for alle. Skiforbundet kunne helt sikkert ha håndtert konflikten bedre på flere områder, avslutter Graff.