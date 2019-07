Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

To minutter før fulltid fikk Englands høyreback Lucy Bronze stå helt mutters alene i Sveriges sekstenmeter, og Fischer headet unna avslutning fra kloss hold på streken på stillingen 2-1 til Sverige.

Det sørget for at de svenske jentene kunne juble hemningsløst for deres fjerde VM-medalje noen minutter senere.

– Det kan ikke bli bedre. Alle sto opp og kjempet. Fy faen så deilig!, sa en entusiastisk Caroline Seger etter kampslutt før lagvenninnene avbrøt TV-intervjuet og omfavnet kapteinen.

Caroline Seger får en overraskelse midt i intervjuet

– Oi, oi, oi, hvilke helter. Jeg trodde aldri vi skulle spille ut England på den måten, sa en tydelig rørt Sveriges landslagssjef Peter Gerhardsson før han fortsatte:

– Det er den rareste kampen jeg har vært med på. Dette var fantastisk, sa Gerhardsson.

Bitre engelskmenn

I England-leiren var naturlig nok stemningen en annen, og det var en skuffet Phil Neville som møtte pressen etter kampen.

Før kampen snakket landslagssjefen om at kampen om bronsen var viktig å vinne, men etter kampen snakket Neville om en «nonsenskamp».

– Vi kom til denne turneringen for å vinne den, ikke for å bli nummer tre eller fire. Det er vanskelig å motivere seg til en slik kamp, en nonsensekamp, sa Neville.

Høyreback Bronze var overrasket over at kampen betydde såpass mye for svenskene.

– Vi var tydeligvis mer skuffet over å ikke nå en finale enn hva Sverige var, det så i alle fall slik ut. Det gikk hardt på oss å ikke nå finalen, men i andre omgang kjører vi totalt over de og de kom ikke over midtbanen gang, sa Bronze til svenske Aftonbladet.

– Forferdelig engelsk forsvarsspill

Sverige tok tidlig initiativ i kampen, og allerede etter elleve minutter sendte Kosovare Asllani Sverige i ledelsen.

Sveriges måltyv plukket opp en dårlig klarering i de bakre rekkene til England, og banket inn 1-0 via stolpen fra kloss hold.

Kosovare Asllani sender svenskene i ledelsen

Ti minutter senere doblet Sofia Jakobsson ledelsen på vakkert vis. 29-åringen mottok ballen like utenfor sekstenmeteren, før hun dro seg innover i feltet fra venstresiden og bøyde ballen elegant i lengste hjørne til 2-0.

Sofia Jakobsson bøyer ballen elegant i lengste hjørne

VAR-drama

Kvarteret før pause broderte England seg gjennom på venstresiden, og Fran Kirkby dro seg innover i feltet, før hun plasserte ballen i lengste hjørne til 1-2 via stolpen.

Francesca Kirby drar seg innover i banen og bredsider ballen via stolpen til 1-2

Kun sekunder senere trodde Ellen White at hun hadde scoret sitt syvende mål i turneringen, men etter at dommer Anastasia Pustivoytova hadde sett nærmere på TV-bildene ble målet annullert.

Bildene visste at angriperen tok med seg ballen med armen da hun kriget seg forbi Linda Sembrant i Sverige-forsvaret og satte ballen kontant bak Hedvig Lindahl i Sverige-buret.

Redning på strek

England jaget en desperat utligning mot slutten etter en sjansefattig og tam andreomgang, men kom ikke nærmere enn da Lucy Bronze i kampens siste ordinære minutt hamret til på en retur, og traff Nilla Fischer i hodet der den svenske stopperkjempen sto på streken.

Dermed har svenskene for fjerde gang tatt medalje i VM for kvinner, og England klarte ikke å gjenta prestasjonen for fire år siden i Canada og vinne kampen om bronsen.

– I 2015 vant vi bronsen med en bra trener og bra spillere. Nå er det 2019 og vi ønsket å vinne. At spillerne sørger i garderoben handler om at vi ikke vant gull, ikke at de ikke vant kampen om bronsen, sa Neville til Aftonbladet.