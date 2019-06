– Det kjennes for jævlig. Jeg tror at IOC ikke følte seg trygge på de statlige garantiene. IOC var ikke klare for å «walk the talk» når det gjelder Agenda 2020, sier generalsekretæren i Sveriges paralympiske komité, Johan Strid, til den svenske avisen Expressen.

For tiende gang søkte Sverige om et vinter-OL, og for tiende gang tapte våre naboer kampen om et OL.

IKKE BLID: Generalsekretæren i Sveriges paralympiske komité, Johan Strid. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Milano/Cortina fikk 47 stemmer i Lausanne, mot Stockholms 34.

Skiskytterne Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson fulgte offentliggjøringen fra Østersund, som i vinter var vertskap for VM.

– Jeg ble mye mer skuffet enn jeg hadde trodd. Jeg hadde virkelig håpet dette skulle gå, sa Samuelsson til SVT etter at nederlaget var et faktum.

– Det hadde betydd mye for vår idrett om man hadde fått bygget et anlegg i Stockholm, supplerte Öberg etter offentliggjøringen.

– Jeg hadde ikke forberedt meg på så mye, men det er leit at Sverige ikke fikk dette OL, og det var som et antiklimaks da beskjeden kom. Luften går litt ut av en, sier hun.

– To veldig gode kandidater

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sier til NRK at det var to veldig gode kandidater, og at det ikke er mulig å si hva som avgjorde i favør Italia.

JEVNT: IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sier det var lite som skilte de to søknadene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror det blir et flott OL og helt i tråd med den nye olympiske agenda 2020, som handler om å bruke det man har, sier Aasen til NRK.

– De (Milano/Cortina) har fokusert på bærekraft, ungdom og kombinasjonen av OL og Paralympics. Det var flotte presentasjoner de ga i dag, som bekreftet det kandidaturet som de har levert, forteller Aasen.

– Nå eller aldri

Sverige har søkt og tapt seks ganger tidligere. Tre ganger har de trukket søknaden før den endelige avstemningen grunnet manglende støtte i den svenske befolkningen.

– Det er nå eller aldri, sa Johan Esk, kommentator i Dagens Nyheter, til SVT tidligere i dag.

SEIERSKYSS: Hallgeir Brenden får et kyss på kinnet av den italienske skuespillerinnen Sophia Loren etter å ha tatt gull på 15 km. Foto: Ntb / NTB scanpix

Han begrunnet det med IOCs nye søknadsprosess, kalt Agenda 2020, som blant annet skal spre lekene og sørge for at de enorme kostnadene knyttet til å arrangere OL går ned.

Valget falt likevel på Milano/Cortina.

Sist det var OL i Cortina, var i 1956. Da tok Hallgeir Brenden gull på 15 km, men skiløperen huskes nok vel så godt for bildet av ham med filmstjernen Sophia Loren på fanget.

Den andre norske gullmedaljen tok Sverre Stenersen i kombinert.