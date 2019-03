Johannes Høsflot Klæbo rykket fra Sergej Ustjugov halvveis i den siste etappen og sikret norsk gull på stafetten.

Men i kampen om pallplass var ikke «söta bror» i nærheten.

Halfvarsson sprakk

Oskar Svensson som gikk den første etappen måtte gi bort noen sekunder på slutten. Til den svenske avisen, Expressen, slakter han VM-løypa i dag.

– Det er helt idiotisk at det bare er to spor. Det er altfor tett nivå. Det blir dårlig stemning der ute, og folk bare skriker til hverandre, forteller Svensson til avisen.

For da Calle Halfvarsson gikk ut på den andre etappen hadde han seks sekunder opp, noe han tok igjen med en gang. Men så var det stopp. Fra fem kilometer inn i sin etappe og ut tapte svensken 27 sekunder. Og verre skulle det bli.

Da Jens Burman vekslet Thorn ut på den siste etappen var Sverige over ett minutt bak teten.

Og i mål var det intet mindre enn ett minutt og 39 sekunder bak Norge. Snaue 40 sekunder bak den siste medaljeplassen.

Northug-slakt

På TV2 sin sending var det ingen fred å få. Petter Northug som har gjort det for vane å slå svenskene på et oppløp var ikke nådig i sin dom over «erkerival» Calle Halfvarssons etappe.

– Nei, nei, Calle. Du klarte det igjen, ja. Igjen! Hva er det han holder på med? sa Northug på TV2s sending.

I FELTET: Calle Halfvarsson lå plassert i teten en kort periode før det etter hvert ble mange sekunder opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var på Halfvarssons etappe at Sverige sakket akterut, og Northug synes taktikken til svensken var håpløs, ved å ta inn forspranget med en gang. Ifølge trønderen skjer det altfor ofte.

Ovenfor SVT forklarer Halfvarsson taktikken sin slik:

– Jeg ville komme opp i ryggen ganske fort. Jeg visste at om jeg skulle ta igjen forspranget så måtte jeg gjøre det der det var flatt, der det ikke tar så mye energi. Om det er noe jeg angrer på så er det at jeg dro litt for hardt i sprintbakken på den andre runden, sier svensken til kanalen.

Bryter VM

29-åringen har nå bestemt seg for å stå over femmila om to dager. Det begrunner han med at arrangøren ikke salter nok.

– Jeg er skuffet. Når man har en metode for å gi mer rettferdige forhold, så driter arrangøren i det.

Halfvarsson har ikke hatt et sterkt mesterskap, og det begynte svakt allerede på sprinten. Der ble han nummer 21 etter å ha gått ut i kvartfinalen. På teamsprinten ble han og Oskar Svensson nummer fire, mens han på 15km klassisk ikke kom høyere enn en 15. plass.

Når han i dag avslutter med en femteplass må svensken reise hjem fra Østerrike uten en eneste medalje.