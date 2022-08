Svensk supertalent skaper overskrifter – får Northug-ros

Kreften tilbake hos Chelsea-keeper

Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger (31) har fått et tilbakefall på kreftdiagnosen hun ble friskmeldt fra for fire år siden og må ta ny pause fra fotballen.

Berger opplyser selv om helsesituasjonen på sin Instagram-konto tirsdag. Der forteller hun at kreften i skjoldbruskkjertelen er tilbake.

«Dessverre så har jeg etter fire år som kreftfri fått et tilbakefall. Jeg har sagt før at som idrettsutøver må man kjempe hver dag for å bli den beste, og det er noe jeg vil fortsette å gjøre. Jeg jobber tett med laglegen og spesialister i London og behandlingen vil starte denne uken», skriver 31-åringen.

Den tyske keeperen, som var med EM-troppen som tok sølv i sommer, fikk først diagnostisert krefttypen tilbake i 2017 som Birmingham-spiller. Etter fire måneder med behandling vendte hun tilbake til fotballen, og hun har storspilt for den engelske toppklubben Chelsea siden 2019.

«Jeg er overbevist om at denne behandlingen vil være like effektiv som den forrige og ser fram til å komme tilbake til fotballen», skriver Berger videre.

I London-klubben er hun lagkamerat med Maren Mjelde og Guro Reiten. (NTB)