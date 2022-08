Fossesholm svarer etter Northug-kritikk: – Vi er vant til «dritprat»

Alexis Sanchez ferdig i Inter

Den chilenske fotballstjernen Alexis Sánchez kan gå gratis til en ny klubb etter at Inter mandag terminerte kontrakten hans.

I en uttalelse opplyser Serie A-klubben at den har forhandlet fram en enighet med Sanchez om at han forlater klubben. Det åpner for at chileneren kan signere for franske Marseille.

Ifølge italienske medier har Inter gått med på å betale Sanchez fem millioner euro for å terminere avtalen. Til gjengjeld slipper Inter utgiftsposten lønnen til Sanchez har utgjort. Spissen skal være blant de best betalte i Milano-klubben.

33-åringen, som signerte for Inter i 2019, etablerte seg aldri i startoppstillingen. (NTB)