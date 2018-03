Svensk favoritt krasjet fra gullet: – Han er mørbanket

– Zebastian kommer i siste bakken, og ledsageren sier «rett frem», men så går han til høyre. Der er det en steinvegg som han krasjer rett inn i, sier landslagstrener Linda Andersson.

Modin var kun centimeter fra å slå hodet i steinveggen langs løypa. Da han gikk i bakken var han helt med i gullkampen i 10 kilometer klassisk langrenn for synshemmede, men etter fallet måtte han bryte.

– I dag kunne jeg vunnet, men det gjorde jeg ikke. Det er ikke så mye mer å si om det. Jeg er skuffet og tenker ”Faen, så dum jeg er”. Det er så jævlig dårlig. Jeg kjørte bare rett av banen, inn i steinveggen, og den vant, sier Modin til SVT.

– Han kunne slått oss

Modin ble tatt med ut av løypa og fraktet til medisinsk personell, som undersøkte ham og tørket blod, forteller Andersson. Hun sier at han ikke pådro seg noen alvorlige skader.

– Når du kjemper om gullet, og det ender det slik, så er det klart du blir skuffet. Han er mørbanket. Hele det medisinske teamet er der og tar hånd om han, forteller Andersson

Men hun forteller at han fikk seg noen smeller. Status etter at legene hadde tatt hånd om Modin var et skrubbsår i ansiktet, og et på kneet, i tillegg til en skikkelig smell i lysken, som rykket til da han gikk i bakken.

SKRUBBSÅR: Zebastian Modin fikk seg en skikkelig smell i ansiktet. Foto: Robin Bryntesson

Etter fem kilometer leder svensken løpet, men etter fallet måtte han altså bryte. Kanadiske Brian McKeever stakk av med gullet.

– Plutselig hørte vi at vi var foran, og at han hadde krasjet. Det er ikke på grunn av noe sånt at man vil vinne, sa han til SVT etter løpet.

– Jeg tror det hadde blitt tett helt inn til mål, og at han hadde en sjans til å slå oss. Det kunne blitt en annen pall enn det ble, slo kanadieren fast.

Norsk sjuendeplass

Landslagstrener forteller at de nå fokuserer på å støtte opp rundt Modin, og at de har tilgang til psykologisk hjelp, hvis han ønsker det.

– Vi støtter ham, hele teamet. Det er tøft for hele laget at noe slikt skjer. Nå gjelder det å støtte hverandre, og vi har også et psykologisk team som hjelper oss om vi behøver det.

Det var kun en nordmann på startstreken på distansen. Eirik Bye, sammen med ledsager Arvid Nelson, tok seg i mål 2 minutter og 46 sekunder bak den kanadiske vinneren.

Det holdt til en sjuendeplass.

Bye har en bronsemedalje i 1,5 kilometer sprint i årets leker fra før.