– Det er over all forventning. Jeg hadde som mål å ta en medalje, så at jeg klarte å ta fire gull er helt utrolig, sier Vilde Nilsen til NRK.

Tromsøværingen har akkurat avsluttet para-VM i Canada med gull på langdistansen. Gullet er det fjerde i mesterskapet, som også ga bronse på mixedstafetten i skiskyting.

18-åringen ble mesterskapets dronning, slik som forbildet har blitt så mange ganger før.

– Hun vokste opp med en drøm om å bli som Marit Bjørgen. Grunnet denne sykdommen hun har ble det aldri sånn. Men hun fant en ny mulighet her, og jeg kan ikke si annet en at hun er godt på vei, sier Nilsens trener Magnus Evenby til NRK.



Ifølge treneren er hun altså på god vei til å følge i Bjørgens fotspor. Det er Nilsen selv enig i, og vil følge langrennsdronningens ånd også utenfor sporet.

– Jeg er vel i ferd med å bli et ganske likt svar på Marit Bjørgen. Jeg håper også jeg kan være et forbilde som hun har vært, for mange utøvere der ute, og spesielt utøvere med funksjonsnedsettelse, sier Nilsen til NRK.

– Den beste uken i mitt liv

Nilsen fikk som ung diagnosen lokalisert sklerodermi, en sykdom som rammer tre av en million barn hvert år. Sykdommen angriper huden og vevet under huden, inkludert muskler og skjelett. Den forstyrrer veksten der den angriper, for Vilde er det venstre ben.

LANGDISTANSE: Mesterskapets fjerde gullmedalje tok Nilsen på langdistansen. Foto: Kathrine Baldishol / Norges Skiforbund

Men det stopper ikke tromsøværingen, som denne sesongen har dominert para-langrenn. I tillegg til medaljene fra VM har hun vunnet verdenscupen sammenlagt, det før den siste runden har gått.

– Denne uka har vært en av de beste ukene i mitt liv. Jeg er egentlig bare superglad, og vet ikke helt hva jeg skal si. Det er uten tvil en stor motivasjon for mesterskapet i Norge, sa Nilsen da det fjerde gullet var sikret.

Stolt er også treneren Evenby, som har fulgt Nilsen i tre år. Sammen med NTG i Tromsø har de lagt grunnlaget for medaljefangsten i Canada.

– Jeg blir både rørt og imponert og det meste på en gang. Det er en litt uvirkelig ting å være del av, sier Evenby.

VM på hjemmebane

Om to år kommer nok et stort mål. Da skal det arrangeres VM i Norge. Der vil Nilsen være tittelforsvarer i fire øvelser.

– Det er utrolig stort å kunne representere Norge i Norge. Det blir veldig kult når de kommer og heier på hjemmebane. Det er motivasjon til å jobbe videre de to neste årene.