– Jeg var irritert fordi jeg kjenner konkurrenten min og visste at han var henrykt over å få en sjanse. Jeg åpnet døra for Johannes, og var redd han ville ta det. Derfor var jeg sint på meg selv, forklarer Martin Fourcade til NRK.

Han snakker om det som skjedde på det aller siste skuddet, på den aller siste skytingen på onsdagens 20-kilometer i VM.

Franskmannen hadde skutt så bra hele konkurransen. Så bra at NRK-ekspert, og tidligere Fourcade-rival, Emil Hegle Svendsen på tredje skyting utbrøt:

– Det er nesten irriterende å se på.

Emil Hegle Svendsen har hatt utallige dueller mot Martin Fourcade. Onsdag sto han og så på at franskmannen vant gullduellen mot Johannes Thingnes Bø. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Men så var det det siste skuddet da. Det aller siste på siste skyting. Det som har felt så mange skiskyttere oppigjennom.

Fourcade visste at Johannes Thingnes Bø kom bakfra og gikk raskere enn ham. Og at en bom kunne koste ham gullet.

Fourcade ventet og ventet. Men likevel bommet.

Derfor ble han så sint.

– Det var en juniorfeil. Jeg var så skuffa, sier han om bommen.

– Det er det skuddet som bommes mest på på en 20-kilometer for herrer, men at Fourcade skulle gjøre det er et sjokk, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

Jublet ikke i mål

INGEN JUBEL: Martin Fourcade smilte på ingen måte da han gikk i mål. Du trenger javascript for å se video. INGEN JUBEL: Martin Fourcade smilte på ingen måte da han gikk i mål.

Franskmannen ristet på hodet og jublet på ingen måte da han kom i mål. Han slo seg i stedet i hodet og gikk frustrert rundt i skifteområdet etterpå.

Samtidig kom Bø inn på sin siste skyting. Tiden var bra. Med fullt hus ville gullet være hans.

– Jeg var i posisjon til å være den beste da Fourcade bommet. Han ga meg en sjanse, men jeg tok den ikke. På siste skyting visste jag hva det sto om: Skyter jeg fullt, vinner jeg. Det er en god følelse, men det ble ikke sånn til slutt, sier Bø.

GULLET GLIPPER: Her, på siste skyting, hadde Johannes Thingnes Bø mulighet til å ta gullet på 20-kilometeren. Slik gikk det ikke. Han bommet en gang og endte med 18 treff, mot Martin Fourcades 19. Du trenger javascript for å se video. GULLET GLIPPER: Her, på siste skyting, hadde Johannes Thingnes Bø mulighet til å ta gullet på 20-kilometeren. Slik gikk det ikke. Han bommet en gang og endte med 18 treff, mot Martin Fourcades 19.

Da han bommet en gang, og dermed ble stående med «bare» 18 treff, var det klart: Ringreven Martin Fourcade tok sitt fjerde VM-gull på 20-kilometer i karrieren. Hans første i dette mesterskapet.

Bø tok sølvet.

– Jeg fikk som fortjent. Jeg skulle gjerne vunnet, men klarte ikke å holde roen. Det er beintøft i VM.

– Er det litt ekstra bittert når det er Fourcade som slår deg?

– Ja, det er alltid det.

Tangerte Bjørndalen

Og til slutt smilte også Fourcade, selv når han snakket om det som fort kunne blitt en skjebnesvanger bom.

– Men det betydde jo ingenting til slutt, nå gleder jeg meg over å være tilbake på toppen.

Med onsdagens gull tangerte Fourcade Ole Einar Bjørndalen med elleve individuelle VM-gull.

– Jeg er ikke opptatt av statistikker, men jeg er stolt over å ha tangert Ole Einar Bjørndalen.