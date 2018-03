– Det er ekstra stort for meg å vinne her i Holmenkollen. Jeg kjente jeg gledet meg til å hoppe i andre omgang og fikk vist mye av det jeg er god for. Det er ekstra stas når det er så mange kjentfolk her også, sier Lundby til NRK etter rennet.

Lundby, som allerede har vunnet verdenscupen, innrømmet at hun hadde kjent på nervene før dagens konkurranse.

Men den norske jenta så ikke ut til å ha særlig nerver da hun hoppet ned til 134 meter. Klart lengst av alle. Hun ledet dermed med over 15 poeng til Iraschko-Stolz fra Østerrike før finaleomgangen.

Og i andre omgang trengte hun dermed bare å hoppe 111.5 meter for å vinne. Hun landet på 126 meter og vant med solide 31,3 poeng.

Det ble hennes 13 individuelle seier for sesongen, men hun hadde ikke vunnet i Holmenkollen før i dag.

– For en sesong det har vært. Hun har vært overlegen og setter punktum her i Holmenkollen i vanskelige forhold. Hun viser styrke og stabilitet. Nok en fortjent seier til Maren Lundby, sa NRKs hoppkommentator Johan Remen Evensen.

Karrierebeste

I andre omgang hoppet Anna Odine Strøm hoppet 116 meter, noe som til slutt holdt til 7. plass.

Tidligere har hun en 11. plass som sin beste plassering.

– Det er bare helt fantastisk. Det betyr mye for min satsing videre, sa Strøm til NRK etter sitt hopp.

Det gikk ikke like bra med Silje Opseth, som var nummer 13 før andre omgang. Hun falt ned til 16.-plass i finaleomgangen etter et litt mislykket hopp.

LEDELSE: Maren Lundby hoppet inn til suveren ledelse i første omgang. Du trenger javascript for å se video. LEDELSE: Maren Lundby hoppet inn til suveren ledelse i første omgang.

– Tar fortsatt oppvasken

Lundby legger snart bak seg en suveren sesong. Bortsett fra ett renn, der hun kom på andre plass, har hun vunnet alt. Men likevel blir det ikke noe jetsettliv neste år, tror hun.

– Jeg vet ikke om det blir så store forandringer, vi får se når vinteren er over. Men så langt tar jeg fortsatt oppvasken selv og jeg vasker klærne mine selv. Men jeg merker at flere og flere bryr seg om hoppingen, og det syntes jeg bare er kult.

Før start var også spent på hva som ventet henne i Holmenkollen.

– Jeg har veldig lyst til å prestere på hjemmebane, så jeg har kjent ekstra på det i dag, sa Lundby.

– Selvtilliten er bra om dagen. Jeg klarte å ha mer stabile ski ut fra hoppkanten enn jeg har hatt på treningen her. Jeg kan sikkert trøkke litt mer på kanten, da blir det enda bedre, sa Lundby etter sitt første hopp.