Casper Ruud fikk det tøft i Challengerturneringen i Pullach, mot tyske Tim Pütz. Det endte med 2-6, 6-3 og 7-6-tap mot den elleve år eldre tyskeren. Den neste turneringen for 19-åringen blir kvalifiseringen til US Open i New York 21. august.