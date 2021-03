Suveren Eckhoff ble historisk etter ny seier

Tiril Eckhoff sikret sin 22. verdenscupseier da hun vant sprinten med én bom i Nove Mesto. Dermed tangerte hun både Liv Grete Skjelbreid og Laura Dahlmeier i antall seire.

– Hun knuser samtlige! Dette er en historisk dag, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith idet Eckhoff gikk i mål med en ledelse på nesten ti sekunder til Julija Dzjyma fra Ukraina.

– Det er helt fantastisk det hun gjør på sisterunden her. Et helt utrolig løp!, mente ekspert Ola Lunde.

MESTVINNENDE PÅ SPRINT: Ingen norske løpere har vunnet flere sprinter enn Tiril Eckhoff. Foto: Darko Bandic / AP

Eckhoff hadde også beste langrennstid, to sekunder raskere enn lagvenninne Marte Olsbu Røiseland, og gikk en forrykende sisterunde.

Sprintseieren gjør at Eckhoff blir den mestvinnende norske skiskytteren på sprint gjennom tidene med 11 seire.

Med feilfri skyting så det lenge ut til at Ingrid Tandrevold kunne hevde seg helt i toppen, men med litt for dårlig fart i sporet endte hun til slutt på en 6. plass, like foran lagvenninne Røiseland på 7. plass. Røiseland bommet to ganger på første skyting, men gikk lynraskt i løypa og bidro til en sterk norsk laginnsats.