Superstjernen beskyldes for narrespill: – En veldig klar taktikk

Ingen er mer ettertraktet enn Wout van Aert i startbyen Compiègne. Alle vil ha et par ord med den belgiske stjernen som, etter sigende, ikke skal spille hovedrollen for Jumbo-Visma under søndagens ritt. Han er klar for å sykle sitt første ritt etter koronasykdommen som holdt ham unna Flandern rundt, ett av sesongens store mål.

Nå jakter alle svaret: Hvordan er stoda før det 257,2 kilometer lange rittet, også kalt «helvete i nord», som består av snaut fem mil med brostein?

– Jeg forventer ingenting. Jeg vil bare kjøre så godt jeg kan og nyte det å være tilbake, sier van Aert til NRK dagen før rittet.

– Formen er satt tilbake på grunn av sykdommen. Det ble en uke uten særlig trening. Hvordan det går kommer helt an på følelsen. Jeg håper å henge med til avslutningen.

Den belgiske stjernerytteren leverte kruttsterke resultater i slutten av februar og mars med seier i klassikerne E3 Harelbeke og Omloop Het Niewusblad, samt etappeseier i etapperittet Paris-Nice.

Han ville vanligvis vært selvskreven kaptein for Jumbo-Visma i et ritt som Paris-Roubaix, men den siste uken er det blitt meldt at han inntarrollen som hjelperytter.

Den tidligere toppsyklisten og teamsjefen, José De Cauwer, fnyser av uttalelsene fra Van Aert:

– Den eneste sikkerheten er at han starter. Da er han i form. Og det vil også bety at Wout vil være med i finalen. På 90 prosent av normalen er han fortsatt god nok til å vinne, sier Sporza-kommentatoren De Cauwer, og får støtte fra sin medkommentator Karl Vannieuwkerke:

– Den hjelperytterrollen er en myte.

Ekspert: - Klar taktikk

Tom Boonen vant rittet fire ganger mellom 2005 og 2012. Syv ganger har han stått på pallen. Han tror ikke Jumbo-Visma-rytteren nødvendigvis er på sitt aller beste, men mener laget skaffet seg et ekstra kort å spille på. Nå kan de stille med Wout van Aert uten et favorittstempel.

– Wout van Aert er 100 prosent frisk, det er sikkert. Hvis han starter i Paris-Roubaix på søndag, betyr det at han har kommet seg helt etter covid-infeksjonen, slår sykkelikonet Tom Boonen fast overfor HLN.

SYKKELIKON: Tom Boonen vant Paris-Roubaix fire ganger mellom 2005 og 2012.

Mannen med det soleklare favorittstempelet, Mathieu van der Pool, er overbevist om at hans belgiske rival kan vinne om han stiller til start. Heller ikke Eurosport-ekspert Henrik Evensen tror han ville syklet uten seierssjanser.

– De har gått for en veldig klar taktikk ved å spille ham ned.

Han mener det nesten er umulig å overse van Aert i et sykkelfelt, men mistenker at laget bevisst toner ned rollen hans slik at han kan få en billigere reise til Roubaix.

– Det kan bety at de sender ut noen av de andre kanonene: Christophe Laporte, Nathan van Hooydonck og Mike Teunissen. Da må andre gå etter, mens van Aert kan ligge på hjul.

– Samtidig er Roubaix så hektisk at det alltid er litt mann mot mann. Det er ingen som kan skli med, sier Evensen - og legger til:

– Jeg tror ikke han hadde giddet å stille til start om han ikke var i stand til å kjempe om seieren.

EKSPERT: Henrik Evensen

Evensen holder likevel Mathieu van der Poel som favoritt før søndagen.

Nederlenderen vant Flandern rundt for to uker siden. Han sier til NRK at han følte seg sliten i etterkant, men at formpilen peker oppover igjen.

– Jeg trente ikke mye, men nå føler jeg meg veldig bra. Jeg håper å være med på slutten i morgen, men dette er et løp du trenger flaks. Vi får se, sier van der Poel.

Kristoff: – Veldig høyt nivå

Åtte nordmenn stiller til start i den 119. utgaven av Paris-Roubaix. Alexander Kristoff skiller seg ut som den med størst muligheter til å hevde seg i toppen. Soloseieren i Scheldeprijs-rittet for halvannen uke ga selvtillit.

– Jeg føler meg ganske bra og er trygg på at formen er OK. Jeg kjørte på brostein på torsdag og det kjentes fint. Men å vinne er alltid vanskelig, men å få et godt resultat er innenfor rekkevidde om man slipper unna det verste trøbbelet, sier Kristoff til NRK.

MÅ HA DAGEN: Alexander Kristoff

Han legger til at han må ha en veldig god dag på sykkelen.

– De beste som er her er på et veldig høyt nivå og høyere enn mitt nivå, vil jeg si. Jeg må på et eksepsjonelt høyt nivå.

– Hvem er på nivået over deg?

– Det er vel van Aert og van der Poel, smiler Kristoff.

PS! De norske som skal sykle er Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen, Kristoffer Halvorsen, Erik Nordsæter Resell, Anders Skaarseth, Rasmus Tiller og Søren Wærenskjold.