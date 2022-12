Drømmen til Real Madrid, Barcelona og Juventus om å danne en europeisk superliga fikk seg et stort slag for baugen i dag.

For i en anbefaling mente generaladvokaten Athanasios Rantos at Uefa, Fifa og de nasjonale ligaene ikke bryter med europeisk lov med å true med utestengelse fra deres turneringer, om de bryter ut og skaper en europeisk superliga.

– FIFA og UEFAs regler som krever at nye konkurranser må godkjennes på forhånd, er i samsvar med EU-konkurransereglene, sier generaladvokat Rantos ved EU-domstolen i en utkallelse.

I en uttalelse på Twitter skriver Uefa:

«UEFA ønsker hjertelig velkommen dagens utvetydige uttalelse som anbefaler en kjennelse fra EU-domstolen til støtte for vårt sentrale oppdrag om å styre europeisk fotball, beskytte pyramiden og utvikle spillet over hele Europa.»

Real Madrid president, Fiorentino Perez, har vært en av de som har ønsket en superliga mest.

– Dette ser ut som en ganske stor seier til Uefa. Uefa 2 Real Madrid 0, skriver Daily Mails fotballskribent Rob Draper på Twitter.

UTBRYTERKLUBBENE: Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Atlético Madrid, AC Milan og Inter var klubbene som brøt ut og startet opp superligaen. I dag er bare Real Madrid, Barcelona og Juventus igjen. Foto: STF / AFP

– Gledelige nyheter

Lisa-Mari Moen Jünge forsvarte staten under høringen i EU-domstolene i sommer. Hun var fornøyd med det generaladvokaten anbefalte i dag.

– Nå har ikke jeg fått lest uttalelsen i sin helhet ennå, men hovedtrekkene her er at generaladvokaten gir fullt medhold til det synet som staten fremmet og argumenterte for under høringen i sommer, og det er gledelige nyheter, sier Jünge til NRK.

REGJERINGSADVOKAT: Lisa-Mari Moen Jünge. Foto: Regjeringsadvokatene

Generaladvokatens anbefaling er ikke en rettskraftig dom, men gir ofte en indikasjon på hvor EU-domstolene vil lande i en sak.

– EU-domstolen vil mest sannsynlig følge generaladvokatens anbefaling i hovedtrekk. Så får vi se hvordan det blir når dommen kommer, sier Jünge.

– Litt overrasket

Det samme inntrykket har professor i konkurranserett, Ronny Gjendemsjø. Han var overrasket over det generaladvokat Rantos anbefalte i dag.

– Jeg er litt overrasket over at man lar hensynet til sportens egenart veie så tungt, man kan vel kalle det positivt overrasket.

Det samme inntrykket har Jünge.

– Det er tydelig at hensynet til sport som egenart og det sosiale aspektet sporten skal ivareta har veid tungt. Det var også det de fleste statene fremhevet under høringen i sommer, nemlig at sport har en del egne hensyn som må ivaretas innenfor de konkurranserettslige rammene.

Gjendemsjø hadde ikke fått lest hele uttalelsen, men har fått sett på pressemeldingen til EU-domstolene da NRK ringte.

– Slik jeg tolker det så er Uefa sine regler i utgangspunktet i strid med konkurranseretten, men Rantos skaper et unntak fordi regelverket til Uefa er begrunna på idrettens egenart. At idretten er avhengig av en pyramidestruktur, og at de får lov til å beskytte den.

Om EU-domstolen faller ned på samme konklusjon som generaladvokaten, ser ikke professoren i konkurranserett noen vei tilbake for superligaen.

– Spansk rett vil være forplikta til å følge EU-domstolens konklusjon. Dermed kan jeg ikke se noen vei tilbake for superligaen. Med mindre de starter opp utenom Fifa og Uefa, og det virker ganske usannsynlig, sier Gjendemsjø.

DEMONSTRASJONER: Det ble store demonstrasjoner utenfor Stamford Bridge, hjemmebanen til Chelsea, for å protestere mot superligaen. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Store demonstrasjoner

Det store spørsmålet som EU-domstolene skal svare på er om Uefa, som en sveitsisk basert organisasjon, har rett på monopolrett på å arrangere fotballturneringer i Europa etter europeisk lov.

EU-domstolene skal se på jussen i konkurranseretten. De skal ikke vurdere enkeltsaken mellom superligaklubbene og Uefa og Fifa, men setter en føring for hvordan spansk rett skal tolke jussen.

UEFA-PRESIDENT: Aleksander Ceferin Foto: RICHARD JUILLIART / AFP

Om Real Madrid, Barcelona og Juventus igjen kan sette i gang med superligadrømmen må spansk rett vurdere, etter at EU-domstolene har sett på jussen. Dersom EU-domstolene vurderer jussen til superligaklubbenes fordel, er det ventet at spansk rett ikke kan stoppe storklubbene.

Den endelige dommen er ventet etter jul.