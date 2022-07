– Jeg frykter alvorlige konsekvenser for hele idretten. At hele fundamentet ved vår idrettsmodell svekkes.

Det sier fotballpresidenten om den skjebnesvangre rettssaken som europeisk fotball står overfor.

I juli møtes nemlig aktørene bak den kontroversielle Superligaen i EU-domstolen i Luxembourg, der de kjemper for å bryte Fifas enerett til å arrangere fotballturneringer.

Selskapet European Super League (ESL) hevder i sitt søksmål at Fifa og Uefa har opptrådt som et kartell, og misbrukt sin dominerende markedsposisjon både innen klubbturneringer og for kommersielle rettigheter knyttet til turneringene.

PROTESTER: Superligaen var ikke nødvendigvis veldig populært blant fotballsupporterne. Her fra en demonstrasjon fra Chelsea-fansen. Foto: Matt Dunham / AP

Dersom superligaen får medhold, kan det potensielt få store følger, også for landslagsfotballen. Man kan trolig også se langt etter norske lag i europeiske turneringer, ettersom det kun er fem ledige plasser for andre lag enn de tolv grunnleggerne.

– Fotballkartet vil definitivt endre seg radikalt – og det er ikke til det positive, sier Klaveness.

Danmark, Sverige og Tyskland stiller

I rettssaken skal flere av Uefa-nasjonene være representert. 19 land kommer til å holde innlegg i rettssaken, som foregår 11. og 12. juli.

Danmark, Sverige og Tyskland er blant landene som stiller, men foreløpig er det ikke planlagt at noen norsk representant dukker opp.

BEKYMRET: Lise Klaveness. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg håper vi har nådd frem (til regjeringen). Jeg kan ikke få understreket nok hvor mye det betyr politisk å kunne stå sammen, norsk idrett og norske myndigheter, i dette, sier Klaveness.

Hun har ytret et sterkt ønske om at den norske regjeringen ved kulturminister Anette Trettebergstuen møter opp, men hun har foreløpig fått avslag fra kulturdepartementet.

– Det jeg synes om at de foreløpig har sagt nei, skal ikke jeg mene noe om. De står helt fritt til å vurdere det, men jeg håper sterkt at de møter. Det er viktig for den norske idretten, mener Klaveness.

– Dette er en omfattende sak, så jeg håper de kan finne motivasjon og ressurser nå, legger hun til.

Landene som er til stede under høringen Ekspandér faktaboks Kroatia

Kypros

Tsjekkia

Estland

Danmark

Frankrike

Tyskland

Hellas

Ungarn

Irland

Italia

Latvia

Malta

Polen

Portugal

Romania

Slovenia

Spania

Sverige

Derfor stiller ikke Norge foreløpig

NRK har vært i kontakt med Kulturdepartementet. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har ikke hatt anledning til å kommentere saken. Statssekretær Gry Haugsbakken forteller at slik det er nå, kommer de ikke til å delta på EU-høringen.

– Både vi og UD har vært i kontakt med Sverige som har bekreftet at de vil delta og avgi muntlig innlegg. Det er vår vurdering at Sverige vil målbære de samme prinsipielle synspunktene som vi er opptatt av og vil formidle at Norge står bak, sier Haugsbakken i en e-post til NRK.

FORESPØRSEL FRA KLAVENESS: Anette Trettebergstuen har foreløpig ikke innfridd Klaveness' ønske om å avgi innlegg i Superliga-saken. Foto: Javad Parsa / NTB

De forklarer beslutningen slik:

– UD har videre vurdert at det sentrale for EU-domstolen i en slik sak vil være kvaliteten på argumentene som fremføres og ikke kvantiteten. EU-domstolen er selv opptatt av å i størst mulig grad unngå dobbeltbehandling. Derfor er vi helt trygge på at argumentene som er viktige for NFF, og som vi støtter fullt ut, vil bli framført for EU-domstolen under høringen.

Departementet skriver også at de støtter Klaveness og NFF fullt ut i saken mot Superligaen.

– Vi ønsker ikke en superliga der styrtrike klubber bryter med resten av fotballfamilien. Vi ønsker å bevare en idrettsmodell som er basert på sportslige resultater og en åpen, rettferdig konkurranse. En modell som også omfordeler midler til utvikling av barne- ungdoms- og breddefotballen dette, sier statssekretæren.

Uefa-brev til NFF

Og det er ingen tvil om at Uefa har et sterkt ønske om at Norge og NFF skal dukke opp.

I et brev Uefa har sendt til NFF, understreker de viktigheten av Norge som fotballnasjon og hvilke konsekvenser en eventuell Superliga-seier kan få for norsk fotball.

«Slik vi ser det, vil det føre til NFFs hjemlige konkurransers død. Kvalifisering av norske klubber til europeiske konkurranser vil i praksis opphøre, og det vil resultere i lavere interesse, og derfor vil verdien av nasjonale turneringer bli merkverdig (og kanskje faretruende) redusert», heter det i brevet.

BEKYMRET: Uefa og president Aleksander Ceferin advarer NFF om konsekvensene av en mulig Superliga. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Uefa får også støtte av EU-kommisjonen, som sier i sin vurdering at de økonomiske fordelene Super League-lagene vil få, kommer til å skape en stor konkurransefordel sammenlignet med lag utenfor.

De sier videre at det vil være en trussel mot en åpen og rettferdig konkurranse.

12 storklubber mot Uefa

Det var i april 2021 at tolv klubber sjokkerte fotballverdenen og annonserte nyheten om Superligaen – en utbryterliga som skal utfordre Uefa og Fifas modell.

De tolv klubbene som står bak superligaen er Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, Inter, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham og Arsenal.

UTBRYTERNE: Dette er de tolv grunnleggerne av Superligaen. Både Milan og Chelsea har fått nye eiere siden den gang. Foto: [franck Fife / AFP

Barcelona, Real Madrid og Juventus, med sine presidenter i spissen, står fortsatt knallhardt på sin sak i offentligheten. De resterende klubbene trakk seg fra prosjektet kort tid etter at nyheten sprakk, men alle tolv klubbene står likevel oppført som aktører i selskapet ESL.

Dermed står altså alle klubbene bak rettssaken mot Uefa.

Det er først i september at påtalemyndigheten skal si sin mening og fremme sin sak i EU-domstolen.