Super-G flyttes inn i utforløypa: – Det har aldri skjedd i verdenscupen før

På grunn av kraftig regn i natt, kan man ikke gjennomføre fredagens super-G i super-G-løypa. Dette til tross for intenst arbeid av arrangøren gjennom natten.

Super-G flyttes derfor inn i den brutale utforløypa, og alpinistene må kjøre fra det stupbratte Mausefalle, og ned mot Hausbergkanten – punktet Aksel Lund Svindal falt for to år siden. Løypa blir dermed helt annerledes enn forventet.

– Det er helt spesielt. I Kitzbühel er alt mulig. Nå blir det altså super-G et sted der det aldri har blitt kjørt super-G før. Det mest spesielle er at målområdet ikke er nede i dalen, men langt oppe i løypa. Det har aldri skjedd i verdenscupen før, sier NRK-ekspert Marius Arnesen.

– Hvorfor gjør de dette?

– Det er for å få til et renn i alpinsportens mekka – Kitzbühel. Det er bare derfor. Dette er vinterens store helg og dette er det viktigste som skjer i alpinsporten hvert enste år uavhengig av mesterskap. Dette betyr alt, sier Arnesen.

Regel 22

Målgang for alpinistene er dermed oppe i fjellet, der det fortsatt er en god del med snø, mens publikumsarenaen ligger nede i byen. Det at målgangen flyttes er i grunnen i strid med reglene for verdenscupen.

ALDRI SKJEDD: Marius Arnesen mener at denne situasjonen er meget spesiell. Kitzbühel er alpinsportens mekka. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Men i reglene ligger det også en helgardering:

Regel 22 sier i realiteten at «når reglene står i veien for en løsning, så gjør rennsjefen som han vil».

– Regel 22 sier at renndirektøren i FIS (Markus Waldner) kan bestemme det uansett hva det gjelder. Den har blitt brukt flere ganger før, sier Arnesen.

– Hvordan blir dette for utøverne?

– Det er godt å ha gamle, rutinerte utøvere som er flinke til å ta tak i denne situasjonen. Og som klarer å omstille seg. Vi vet at i denne sporten, så skjer det endringer hele tiden. Dette skal de norske gutta takle godt, sier Arnesen.