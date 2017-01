Sundby utklasset feltet – knappet inn på ledelsen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Dermed brøt han seiersrekken til Ustjugov, som har vunnet alle fem rennene så langt i Touren. I mål var han 2,2 sekunder foran russeren.

– Det å få dagen i dag gjør at jeg får et litt annet utgangspunkt, sa en veldig lettet Sundby til NRK, og innrømte at selvtilliten fikk seg en smell etter gårsdagens etappe.

Han har ikke gitt opp sammenlagtseieren, selv om han innrømmer at han trenger hjelp for å vinne.

– Jeg trenger et lite mirakel i morgen, jeg gjør det. Men jeg kommer ikke til å gi meg før jeg krysser målstreken, sa Sundby med et smil om munnen, vel vitende om at han må ta igjen over minuttet på Ustjugov opp den fryktede monsterbakken.

For Sundby var avhengig av en helsmell fra Ustjugov for å nærme seg den suverene russeren i sammendraget.

Smellen kom aldri, men Sundby fikk etappeseieren og knappet inn den russiske ledelsen før monsterbakken og Tour-finalen søndag.

– Martin var råsterk på slutten. Sterkt gjort, etter å ha gått sine dårligste distanseløp på flere år, sa kommentator Jan Post.

Nordmannen angrep med snaue kilometeren igjen og så seg aldri tilbake. Norges syvende seier av ti mulige på den nest siste etappen av Tour de Ski.

Reagerer på russisk taktikk

Ved den andre mellomsprinten skar Andrej Larkov inn foran Sundby slik at nordmannen fikk skiene sine under sin russiske konkurrent.

– Jeg har ikke sett noen bilder, men jeg har hørt noen rapporter om Larkov. Det regner jeg med at juryen følger med på. Det var vel en av våre som ble deplassert på en sprint i Oberstdorf, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

Sundby la selv ikke mye vekt på hendelsen som skjedde ved 10 kilometer.

– Vi hadde en liten prat ute i løypa. Det var noe som var litt på kanten, men vi lo av det etterpå, sa Sundby.

Hegstad Krüger falt på siste runde

Simen Hegstad Krüger falt på den siste runden og falt av tetgruppen før de siste kilometerne. Dermed fikk gårsdagens overraskelsesmann kjempe om nok en pallplass.

Ved første mellomsprint knappet nordmennene inn på Ustjugov. Didrik Tønseth fikk tolv sekunder, mens Sundby knappet inn åtte sekunder. Ved andre sprint knappet Sundby innpå nye fire sekunder på russeren, til sammen tolv bonussekunder.

Da det avgjørende rykket fra Sundby kom, fulgte ikke Ustjugov med. Han kjempet seg inn på slutten, men det holdt ikke mot Sundby.