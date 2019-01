– Det har vært halvmørkt og tungt til sinns de siste dagene. Da er det bedre å holde kjeft enn å lire av seg dumheter. Jeg har vært litt «ute i skogen og sparket litt de siste dagene», sier Sundby.

34-åringen har nemlig ikke snakket om de mange nedturene den siste uken. Til tross for gjentatte forsøk har Sundby gitt beskjed om at han ønsket medie-fri den dagen, eller hastet gjennom pressesonen etter renn. Nå forteller han, etter en solid opptur på 15 kilometer jaktstart i Oberstdorf, at det har handlet om skuffelse.

– Han skulle gjerne, som flere av løperne, ha gått bedre. Men jeg synes absolutt han har taklet det bra, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum, på spørsmål om hvordan Sundby har sett på skuffelsen i årets Tour de Ski.

Høye ambisjoner

Sundby er den første til å innrømme at ambisjonsnivået for årets Tour de Ski har blitt kraftig justert. Seier er bortimot umulig. For Sundby røk ut av sprintprologen i Toblach. På samme sted skuffet han, ifølge seg selv, stort på 15 kilometeren i fristil. Det ble ikke bedre av sprinten i Val Müstair 1. nyttårsdag.

Da ville han ikke snakke med pressen etter rennet. Da touren forflyttet seg til Tyskland 2. januar falt han på fellesstarten. Utgangspunktet har vært tungt. Men etter en god jaktstart torsdag er avstanden opp til Klæbo bare to minutter og 16 sekunder. Til pallen er det langt mindre (se liste i bunnen av saken).

– Kjipt

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Derfor tror både han og trener Eirik Myhr Nossum at situasjonen kan snus på hodet på bare to dager. De lukter en mulig pallplassering. Mer om det litt senere.

For at ambisjonene har blitt justert ned dit, at Sundby ikke tenker lenger på å bli sammenlagtvinner, har naturligvis vært vanskelig å svelge. Han var blant favorittene til å vinne før hele touren startet.

– Ambisjonene er jo høye. Sånn er det med de siste års resultater. Og så har alt gått «på tvers» de siste fire dagene. Det har vært kjipt. Det håndterer jeg og så gjør jeg et greit løp nå. Men jeg må sette andre ambisjoner enn jeg har hatt, sier Røa-løperen, som står oppført med to Tour de Ski-seirer.

12. PLASS: Johnsrud Sundby kjempet seg opp fem plasser under torsdagens 15 km jaktstart i Oberstdorf. Bak nordmannen er canadiske Alex Harvey, som ble nummer 22. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Elsk-hat-forhold

Den største grunnen til at Sundby har havnet i bakleksa handler om det han selv kaller for en «totalt begredelig sprintform». Han sier at det overrasker ham. Han har regnet på at det har kostet ham cirka to minutter og 15 sekunder opp til de beste utøverne. I tillegg var distanse-rennet i Toblach dårlig, beskriver han.

– Fysisk har det vært greit, men så har ting likevel gått på tvers. Det er kjipt i en tour, for man drar med seg alt (sekunder) uansett hva man finner på. Og det er jeg klar over. Det blir et elsk-hat-forhold til denne touren. Der jeg har elsket mye tidligere, har jeg hatt et hatforhold i år, sier Sundby, og fortsetter:

– Det er en erfaring det også. Og så er jeg glad for at jeg reiser meg og gjør et sånt løp som jaktstarten, sier han – og smiler antakelig for første gang i intervjuet.

Han kritiserte programmet i Tour de Ski for noen uker siden. Det har, med fasit i hånd, ikke vært gunstig for ham i det hele tatt. Fellesstarter og sprint har preget dagene og sammenlagtlistene.

– Alt avhenger av siste bakke

På spørsmål fra NRK om han har irritert seg over programmet mens touren har pågått, svarer Sundby at han ikke har irritert seg noe som helst og at «den er som den er». Han vil også understreke at han synes den er tøff nok.

Når det gjelder sjansene videre virker Sundby å være ved brukbart mot. Han er nummer 11 totalt sammenlagt. Det er to minutter og 16 sekunder opp til Johannes Høsflot Klæbo og omtrent det samme til andreplasserte Sergej Ustjugov.

Men det er bare 58 sekunder opp til Aleksandr Bolsjunov på tredjeplass. Med sin årelange Tour de Ski-erfaring påpeker Sundby at utøverne enda ikke er i mål og at han i fjor var nummer syv før siste etappe, som er en klatring opp alpinbakken i Alpe Cermis i Val di Fiemme. Han ble til slutt nummer to, erindrer han og smiler.

– Mye kan skje. Alt avhenger av den siste bakken og løpet lørdag er ekstremt avgjørende for sammenlagtlista, sier Sundby.

– Jeg mener alle i den gruppen til Sundby kan ha en ambisjon om å kjempe om plass på pallen. Men det blir tøft, sier Nossum, som deretter blir spurt om det kun er tredjeplass som er innen rekkevidde.

– Ja, med bakgrunn i hvor bra vi vet Ustjugov går i bakken, så skal det bli vanskelig med noe annet, sier allroundtreneren.