Stygt fall for Thingnes Bø i VM-byen: – Fløy som supermann gjennom lufta

– Først handlet det om å overleve fallet, så kjente jeg etter om det var skader på for eksempel hendene. Det var det heldigvis ikke, for det hadde vært alvorlig med tanke på sesongen, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Stryningen er redusert til å trene styrke og skyting. Etter det smertefulle fallet i fjellet, har han fått en tydelig skade på låret.

Den olympiske mesteren virker redusert der han går med en stor bandasje på venstre lår.

– Det skjedde helt på slutten av fjellturen tirsdag. Vi løp ned fra fjellet da jeg sparket borti en stein eller en tue, og fløy som supermann gjennom lufta, før låret smalt i en stein, forteller 26-åringen om ulykkesdagen.

SLITER PÅ TRENING: Det ble ikke en treningsøkt av ypperste kvalitet for Johannes Thingnes Bø. Mesteparten av økta ble gjennomført sittende på en stol.

Falt flere meter i fjellet

– Låret har fått seg en skikkelig karamell, sier han og smiler lurt.

For Thingnes Bø vet alt om å ha en trøblete sesongoppkjøring:

I fjor låste han ryggen på tilsvarende samling

I september hadde han rhino-viruset som satte han ut av spill.

Nå har han skadet låret.

– Jeg tror det kan være sunt å ha sånne utfordringer. Da dreier fokuset seg om å overvinne litt andre ting på veien til VM.

12. februar 2020 går startskuddet for VM i skiskyting. Det er i underkant av fire måneder til.

Etter slagskaden i låret, mistet 26-åringen mange dager med verdifull trening på VM-arenaen i Anterselva.

– Jeg skulle gjerne sett at Johannes (Thingnes Bø journ.anm.) deltok på dagens hardøkt fordi det er det vi er her for. Det er ikke optimalt, sier trener Siegfried Mazet.

– Programmet for denne samlinga blir litt forandra. Det må man bare akseptere. Det vil alltid dukke opp litt utfordringer underveis og jeg prøver å være god til å finne de riktige løsningene, avslutter Bø.

Skiskytterstjernen ble under en tilstelning i Antholz i Nord-Italia tildelt Den europeiske fair play-bevegelsens spesialpris for 2019. Det fungerer mulig som et plaster på såret.