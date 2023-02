Stusser over Halfvarssons Klæbo-utspill: – Tror ikke på at han har sagt det

Klæbo var nok en gang totalt suveren og kunne juble for VM-gull på sprinten torsdag.

Etter rennet er den svenske løperen Calle Halfvarsson skuffet på egne vegne. Han endte på femteplass i finalen.

– Jeg er helt tom for energi. Jeg tror jeg har fått i meg for lite, sier Calle Halfvarsson til NRK like etter målgang.

Faktisk så var mangelen på næring før finalen det som skilte ham fra Klæbo, tror Halfvarsson.

– Jeg tror jeg ble litt blind på det. Jeg tenkte at jeg kom til å flyte på det hadde, og at jeg skulle slåss mot Klæbo på oppløpet. Men jeg gikk på en smell der, sier Halfvarsson.

Og legger til:

– Jeg gikk så bra i kvarten og semien at jeg ikke tenkte at jeg burde fylle på med energi. Det kjentes bra ut, men i finalen var det tungt.

– Du tror en energibar var forskjellen?

– Ja, jeg tror det, dessverre, sier svensken.

LITE ENERGI: Svenske Calle Halfvarsson var helt tom for energi i sprintfinalen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det tror jeg ikke på at han har sagt

Uttalelsene om at det kun var mangel på næring som skilte ham fra Klæbo vekker oppsikt i den norske VM-leiren.

Sølvvinner Pål Golberg stusser over svenskens uttalelser.

– Nei, det tror jeg ikke på at han har sagt, sier Golberg til NRKs reporter.

– Han har sagt det.

– Da sa han det nok i affekt. Det var kjipt for Calle, han hadde all tiders mulighet. Han kommer sterkere igjen, svarer Golberg.

– Tynn unnskyldning

Håvard Solås Taugbøl, som fikk sprinten ødelagt etter å ha blitt felt av svenske Marcus Grate, tror heller ikke at Halfvarsson mener det han sier.

– Det er vel en unnskyldning som er relativt tynn, tror jeg. Uansett hva han hadde fått i seg mellom semifinalen og finalen, tror jeg han hadde slitt (med Klæbo), sier Taugbøl til NRK.

Klæbos gull er hans sjuende i VM-sammenheng, og ifølge NTB var det Norges 160. gullmedalje i ski-VM i nordiske grener gjennom tidene.

Etter den imponerende prestasjonen var Klæbo både rørt og lettet.

– Det er stort. VM er alltid stort. Jeg synes uansett hvordan du vrir og vender på det så unner jeg ingen å ha det sånn som vi har det de dagene før VM. Det er helt forferdelig. Jeg hater den kalde tilstanden jeg er i da, men nå er det godt. Nå kan man senke skuldrene, sier Klæbo til NRK.

Han beskriver oppladningen til VM som å ikke ha kontroll over egen kropp.

– Man har ikke peiling på hvordan formen er og alt er usikkert. Så det at man får den bekreftelsen på at formen er bra, og at ting kjennes bra, det er veldig godt med tanke på det som skal skje resten av mesterskapet, sier Klæbo.

– Imponerende med så mye grining

Gullvinneren passer på å rose Pål Golberg, som kunne juble for et imponerende sølv på VM-sprinten.

Klæbo beskriver det som stort at Golberg endte opp med medalje.

– Selv om jeg ikke har vært så mye med på samlinger gjennom sommeren og høsten, så vet jeg hvilken jobb Pål og det laget har gjort, mener Klæbo.

Etter rennet ble det mange følelser på én gang for Golberg, som måtte felle noen tårer i det første intervjuet med NRK.

– Det var imponerende å få til så mye grining på et så kort intervju. Neida, det var en stor dag som først gikk opp for meg da jeg kom i prat med Ida (NRK-reporter Ida Nysæter Rasch) der, forteller Golberg.

Bryter ut i tårer etter første VM-medalje Du trenger javascript for å se video.

– Hva gjør at du blir rørt?

– Det er hele spekteret med det vi holder på med, at det er så kort vei fra topp til bunn. Jeg har selv følt meg mye på bunn i mesterskap, i dag hadde jeg fullklaff. Selv ikke en ødelagt stropp i finalen kunne hindre meg, så det var veldig gøy.

– Ødelagt stropp?

– Ja, jeg røk stoppen på staven etter 40 sekunder i finalen, så jeg gikk og holdt i korken de siste to og et halvt minuttene. Det var ikke optimalt, men adrenalinet og beina tok meg inn, sier han.

Fredag venter tremila med skibytte.