Strøm falt i landingen i Engelberg – hentet med ambulanse

Den norske skihopperen Anna Odine Strøm ble liggende nede på sletta etter et fall i Engelberg fredag. Strøm lå på fjerdeplass før den andre omgangen der uhellet skjedde. 25-åringen fikk et utslag på skiene under landingen og falt i snøen der hun ble liggende noen minutter.

NRK får opplyst av trener Christian Meyer at Strøm ble fraktet til sykehus med ambulanse etter fallet, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

– Det går en skikkelig støkk i meg. Jeg får en fryktelig dårlig følelse, rett og slett, sa Silje Opseth til Viaplay etter fallet.

Viaplay-ekspert Anders Jacobsen sa på sendingen at det ble meldt på den norske teamradioen at Strøm har vondt i kneet.

– Hun blir nå tatt vare på, og undersøkt, av lokale leger og helsepersonell. Vi fikk nok en kraftig påminnelse om at vi driver en risikoidrett, sier Clas Brede Bråthen i en uttalelse om Strøm. (NRK/NTB)