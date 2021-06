Fotballikoner reagerer etter fransk EM-sjokk: – Glad de ble straffet

Fotballverden har sjeldent vært vitne til et mer heseblesende oppgjør enn det som ble servert i Bucuresti mandag kveld.

For først snudde Frankrike kampen da de lå under med ett mål. Benzema vartet opp med to mål på kun to minutter. Etter dette var det nok en fransk stjerne sin tur. Paul Pogba har herjet så langt i EM og hadde selvtilliten intakt også i kveld da han hamret til fra 25 meter og rett i mål.

Men Sveits slo tilbake to ganger på ni minutter.

Nå får de franske stjernene gjennomgå av den tidligere Arsenal-spilleren og Frankrike-kapteinen Patrick Vieira som er ITV-ekspert.

– Dette var et svakt fransk lag. Det var ikke noe samhold, ikke noe lagånd. Vi spilte ikke som et lag og fortjente ikke gå videre, sier Vieira oppgitt.

Kollega og også ITV-ekspert, Roy Keane, mener franskmennene kan skylde seg selv for at de røk ut. Den gamle midtbanespilleren stusser over det han fikk se av «Les Bleus» mandag kveld.

– De møtte opp med feil innstilling, og jeg er glad de ble straffet. Du kan ha all verdens kvalitet i et lag, men hvis du ikke møter opp med rett innstilling er det vanskelig å få skrudd på bryteren, sier Keane.

Foto: FRANCK FIFE / AFP

For selv om Sveits lå under 1-3, ga de aldri opp.

På ni minutter vartet de opp med to scoringer som nok blir stående i den sveitsiske fotballhistorien i lang tid. Fra himmelen, til avgrunnen og opp til himmelen på 90 minutter.

– Den mest underholdende dagen i fotballhistorien, meldte tidligere landslagskaptein Brede Hangeland friskt på Twitter etter at 3–3 og ekstraomganger ble et faktum.

I ekstraomgangene ble vi vitne til 22 spillere på matta som var tømt for energi. Begge forsvarene var tidvis vidåpen, men det hele endte i en dramatisk straffesparkkonkurranse.

Etter fem solide straffer fra Sveits var det 22-åringen Kylian Mbappé sin tur å ta den avgjørende femte straffen. PSG-stjernen hadde et hardt skudd, men keeper Yann Sommer gikk riktig vei, reddet og sendte Sveits til himmelen.

Foto: FRANCK FIFE / AFP

– En kveld for historiebøkene, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter etter den høydramatiske avslutningen på kampen og verdensmesterens exit fra mesterskapet.

Syndebukken Mbappé tuslet rett inn i garderoben etter noen støttende ord fra Pogba etter straffemissen. 22-åringen endte også opp med en smultring, altså null, på antall scorede mål i EM.

Sveits vinner mot Frankrike på straffekonk Du trenger javascript for å se video.

Ute på gressmatten, kun noen meter fra Mbappé & co., jublet de sveitsiske spillerne hemningsløst. Dette er første gangen Sveits har vunnet en straffesparkkonkurranse.

Nå venter altså Spania for Sveits i kvartfinalen 2. juli som sendes på NRK.

Sveits startet showet

Men før vi kom oss til straffesparkkonkurransene var det Sveits som startet med å styre showet.

Etter et kvarters spill smalt det virkelig på Arena Națională i den rumenske hovedstaden Bucuresti.

For Sveits og Haris Seferović fikk hele Europa til å måpe etter et godt prikka innlegg fra Steven Zuber på venstrekanten. Seferović hadde stålkontroll i lufta, mens Frankrikes Clément Lenglet ikke lettet fra bakken i duellen mot sveitseren.

Haris Seferović stanger inn 1-0 til Sveits mot Frankrike Du trenger javascript for å se video.

Zuber noterte seg med det med nok en assist i mesterskapet – den fjerde totalt på kun to kamper. Det er historisk. Ingen spiller har forsynt målscorere med flere assists i et EM enn 29-åringen, ifølge statistikkbyrået Opta.

Dermed startet det hele for verst tenkelig vis for «Les Bleus» som aldri har tapt for Sveits i mesterskapssammenheng.

Stjernemannskapet til Didier Deschamps fikk aldri samspillet til å stemme. Rabiot, Pavard og Benzema var alle frempå, men ingen i trekløveret fikk uttelling.

CLOSE, BUT NO CIGAR: Karim Benzema var nære på, men Frankrikes nummer 19 var litt for ivrig og havnet foran ballen. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

På motsatt banehalvdel prøvde Sveits å kontre blåtrøyene i senk, men de fikk ikke flere nettkjenninger i den første omgangen.

Det ville vært spennende å være flue på veggen i begge garderobene – for her var det fortsatt mye på spill.

Fra tidenes opptur til nedtur

Over i andre omgang fortsatte Sveits med tidvis festfotball. Først fikk Breel Embolo gå og gå inne i sekstenmeterfeltet til franskmennene og bare minutter senere får Sveits straffespark.

Steven Zuber ble først felt rett innenfor straffefeltet. Dommer Fernando Rapallini lot spillet først gå før VAR-rommet tok tak. Etter å ha tatt en titt på situasjonen var dommeren klar i sin tvil. Sveits skulle få straffe.

Opp troppet forsvarer Ricardo Rodríguez med Sveitsiske fans på tribunen som ikke kunne annet enn måpe. Frankrikes sisteskanse Hugo Lloris gikk derimot riktig vei og Rodríguez kunne ikke gjøre annet enn å legge hodet i hendene og fortvile.

Hugo Lloris redder straffen Du trenger javascript for å se video.

Benzema-dobbel og Pogba i fyr og flammer

Så fulgte to franske magiske minutter med drøye halvtimen spill igjen.

Sveits prøvde å spille seg ut dypt fra egen banehalvdel. Klareringene satt ikke helt og ballen endte til slutt opp hos Kylian Mbappé som var heldig og fant veien til Karim Benzema.

Den franske giganten var iskald i én mot én duellen mot Sveits sin sisteskanse. Målmaskinen fant nettmaskene på rolig vis og dermed var lagene like langt.

Karim Benzema utligner Du trenger javascript for å se video.

Men Benzema og stjernemannskapet ville ikke gi seg her.

Etter lekkert tiki-taka-spill innenfor sekstenmeteren til Sveits, la Antoine Griezmann perfekt til rette for Benzema som denne gangen lusket på bakerste stolpe. Med sine 185 centimeter hoppet den franske spissen nesten opp i tverrliggeren og stanget ballen i mål.

Karim Benzema sender Frankrike i ledelsen mot Sveits Du trenger javascript for å se video.

Dermed hadde Frankrike snudd kampen på to minutter.

Så var det duket for Paul Pogba. Han ladet slegga fra rundt 25 meters hold og ballen curlet opp i krysset. Hovedpersonen selv jublet nærmest før ballen traff nettmaskene og det sto 3–1.

– Det er klasse, han bare curlet den opp i krysset fra 25 meter, Yann Sommer hadde ikke en sjanse til å ta den. Fantastisk av Pogba, den må bli en kandidatene til EMs flotteste mål, sa Jon Knudsen på NRKs radiosending etter 3-1-målet.

Paul Pogba hamrer inn 3-1 Du trenger javascript for å se video.

Stoppet ikke her

Selv om franskmennene ledet med to mål, ga ikke sveitserne opp. Ni minutter før fulltid kom Haris Seferović nok en gang på scoringslisten når han stanget inn 2–3. Dermed ble håpet virkelig tent igjen for mennene fra alpelandet.

Haris Seferović reduserer for Sveits Du trenger javascript for å se video.

De fikk nok en nettkjenning fem minutter før fulltid, men her viste det seg at Gavranovic var for ivrig og løp i offside.

Men rett før fulltid kommer altså sjokkbølge nummer to for kvelden.

Mario Gavranovic sender altså hele Sveits i himmelen når Frankrikes forsvar står vidåpent. Granit Xhaka slår en strålende pasning i mellomrommet før altså Gavranovic klinker ballen ned i hjørnet.

– Dette så ikke mange komme før avspark, sa NRK-kommentator Traaen.

Mario Gavranovic setter inn 3-3 Du trenger javascript for å se video.

Tidligere Premier League-storscorer Chris Sutton fulgte kampen for BBC. Etter 3–3 var han i ekstase over dramatikken vi fikk servert.

– Dette er utrolige, utrolige scener, oppsummerte han presist.

På det femte overtidsminuttet var det Kingsley Coman som var nære ved å bli den store helten. Etter nok en fransk suser står tverrliggeren igjen dirrende etter knallskuddet, men det hjalp lite og vi kom over i ekstraomgangene.

Her fikk flere av spillerne kjenne på de intensive minuttene. Først måtte Benzema kaste inn håndkleet etter noe som kunne ligne på en strekk og Sveits-målscoreren Seferovic bare minutter senere.

Åttendedelsfinalen ble spilt på Arena Nationala i Bucuresti. Dette var det siste oppgjøret som ble spilt i den rumenske hovedstaden i dette mesterskapet.