Straffeskytter King om Haaland: – Når min tid er over, får han sin sjanse

Det er i alle fall den klare beskjeden fra Joshua King (27), som lenge har vært selvskreven straffetaker både på landslaget og i Bournemouth.

Søndag er spissplassen ved siden av King foreløpig et spørsmålstegn. Det erfarne arbeidsjernet Tarik Elyounoussi blir fort foretrukket, men Haaland vil utvilsomt få mange sjanser i årene fremover.

Straffesparkene må han imidlertid se langt etter så lenge King er på banen. Haaland står allerede med ti strake fulltreffere fra krittmerket for U19 (3), U20 (1), Molde (3) og Red Bull Salzburg (2), ifølge transfermarkt.

– Jeg er straffeskytter i Premier League og straffeskytter på landslaget. Erling er 19 år. Så han får ta over det ansvaret når jeg har gått av og lagt landslagsdrakta på hylla. Det er ikke noe spørsmål, sier King.

– Sånn er det

Det var heller ikke noe spørsmål da Norge ble tildelt straffespark på stillingen 1-0 mot Malta.

King gikk frem og var – igjen – sikker. Det var 27-åringens 15. mål på totalt 18 straffespark, hvor to av bommene kom i Premier League og ett på U21-landslaget, ifølge transfermarkt.

LANGT INNKAST OG STRAFFE: Sander Berge og Joshua King stod for målene da Malta ble slått på Ullevaal. Du trenger javascript for å se video. LANGT INNKAST OG STRAFFE: Sander Berge og Joshua King stod for målene da Malta ble slått på Ullevaal.

– Han spurte definitivt ikke om å ta straffen. Når min tid er over, får han sin sjanse, sier King.

Haaland selv anslår at det er gått over to år siden han sist bommet på et straffespark, og bommen kom altså før seniorkarrieren begynte i Bryne.

Når Haaland får høre Kings klare beskjed, smiler han og trekker på skuldrene:

– Det får gå, det. Han scorer på straffene sine i Premier League og på landslaget, så sånn er det.

– Blir farlig

Haaland har stor respekt for sin mentor og spisspartner. Selv om 19-åringen ikke skapte all verden mot Malta, vil han trolig få mange kamper i tospann med King.

– De (Malta) gjorde det relativt vanskelig for meg, men relasjonene kommer og da blir det farlig. Det er en spennende tid på gang, mener Haaland.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp håper spissparet får fornyet tillit allerede mot Sverige. Dét til tross for at Haaland ikke hadde mer enn en godkjent debut.

– Han har en herlig energi og stå på-vilje. Hvis han går av banen uten å score, er han fly forbannet. Han har målscorergenet i seg. Jeg er sikker på at han blir viktig, og jeg håper det fortsetter allerede søndag, sier Torp.

– Jeg stresser ikke hvis jeg ikke får spille. Da er det andre gode spisser som spiller, sier Haaland selv.