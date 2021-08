Stortalentet Martin Palumbo til Juventus

Palumbo forlater Udinese og slutter seg til Juventus. Det bekrefter Palumbos agent Claudio Vagheggi overfor NRK.

– Han går på lån til Juventus i ett år, de har også opsjon på kjøp, sier Vagheggi til NRK fredag.

– Veldig fornøyd

Flere Juventus-kontoer på sosiale medier har fredag lagt ut videobilder av at Palumbo går inn på storklubbens treningsanlegg.

– Han er veldig fornøyd med å bli en del av Juventus, det er tross alt en av verdens største klubber, sier Vagheggi.

Midtbanespilleren har i en alder av 19 år notert seg for fire kamper i Serie A for Udinese, tre som innbytter og én fra start.

– Det var Juventus som ønsket Martin Palumbo til klubben. Jeg videreformidlet dette til familien og sammen kom vi frem til at dette er det beste for karrieren hans, sier agenten.

Hos klubben med kallenavnet «den gamle dame» skal han hovedsakelig spille for U23-laget som for tiden befinner seg i Serie C, opplyser en pressekontakt i Juventus overfor NRK.

Palumbo signerte så sent som i 2020 en kontrakt med Udinese ut 2025-sesongen.

I Juventus skal han spille sammen med et annet norsk stortalent, nemlig Elias Solberg (17) som nylig ble hentet fra Ull/Kisa.

Palumbo er født i Radøy i Norge, har norsk mor og har kamper på aldersbestemte landslag for Norge, men har bodd i Italia siden han var tre år.

U21-debut

Nylig ble Palumbo, som fra før har landskamper for G17 og G18 for Norge, tatt ut på det norske U21-landslaget for første gang. Han har også U-landskamper for Italia.

U21-hovedtrener Leif Gunnar Smerud forteller om positive signaler når det gjelder hvilket landslag midtbanespilleren trolig vil velge til slutt.

– Han er halvt norsk og halvt italiensk, det kan jo ikke være så lett, og det er stadig flere som havner i den situasjonen. Men Martin var med oss i juni og gjorde et solid inntrykk, og jeg gleder meg til å få ham om bord (på U21-landslaget), sa Smerud til NRK etter uttaket.

– Hva slags potensial har han?

– Andreas Schjelderup er 2004-modell og yngst i troppen, Martin er sammen med Fredrik Oppegård og Sivert Mannsverk 2002-modell. Det er fremtiden, de er neste kull og kan spille enda en kvalik for U21, Schjelderup kan spille to. Det indikerer jo at Martin er en jeg har tro på, absolutt, sier Smerud.