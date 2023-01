Stort håndballopprør før VM: – Merkelig og trist

På Island er misnøyen så stor at man har bedt om juridisk hjelp.

– Jeg, sammen med andre håndballspillere, har konsultert oss med advokater angående potensiell isolasjon i håndball-VM, skriver den islandske landslagsspilleren Björgvin Páll Gústavsson i et brev til IHF som han har delt på Twitter.

IHF har bestemt at både spillere og ledere skal koronatestes før de ankommer sine baser i vertskapslandene Sverige og Polen.

Nye testrunder venter før hovedrunden og kvartfinalene. Ved en positiv prøve venter fem dagers isolasjon. Det kreves også en negativ test for å komme ut av karantenen.

MÅLVAKT: Gústavsson sier han og flere andre spillere vurderer å ta IHF til retten dersom de blir pålagt isolasjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Merkelig og trist

Både den svenske og danske VM-troppen har reagert kraftig på IHFs koronagrep som er strengere enn koronarestriksjonene i Sverige og Polen, noe Gústavsson også vektlegger.

– Det er jævla synd når man spiller VM på hjemmebane og ikke kan leve som vi lever ellers i Sverige nå, sier Michael Apelgren, trenerassistent på det svenske landslaget, til Aftonbladet.

– Samfunnet er jo totalt åpent, men så må vi være 20 menn som går direkte til garderoben, fordi vi skal frykte en positiv test og få drømmen knust. Det er til å le av, at vi ikke kan være der for supporterne, sier danskenes Mathias Gidsel til Ekstra Bladet.

SKEPTISK: Norges bakspiller Sander Sagosen. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Norges stjernespiller Sander Sagosen stusser også over de strenge koronarestriksjonene:

– Det er litt merkelig og litt trist at vi skal gå inn i en boble der vi skal være mye strengere enn samfunnet på testing i forhold til det landet vi skal være i. Det synes jeg er merkelig, sier Sagosen til NRK.

Kaptein Christian O'Sullivan skulle gjerne sett at reglene var mildere.

– Man så et fotball-VM hvor man ikke hadde disse reglene som fungerte veldig bra. Vi er vant med disse reglene, men vi skulle ønsket at de var litt mer liberale slik at vi kunne leve sånn som vi gjør til daglig, sier han til NRK.

– Prøver dere å ødelegge sporten vår?

Norges nye landslagssjef Jonas Wille vil ikke bruke mye energi på de strenge reglene, men innrømmer at korona fortsatt er en bekymring.

– Vi vet at hvis man får smitte har det en ganske klar konsekvens for den spilleren, og det kan spre seg til resten av laget, så vi behandler dette med respekt. Men man må finne en balansegang som gjør at du overlever i 30 dager, sier Wille til NRK.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har ikke svart på NRKs henvendelse.

Islandske Gústavsson la først ut en reaksjon på koronarestriksjonene tirsdag 3. januar. Den har fått over 1000 likerklikk.

Der spurte han:

– Prøver dere å ødelegge sporten vår?

HARDT UT: Islandske Björgvin Páll Gústavsson innlegg på Twitter. Foto: @BjoggiGustavs / Twitter

Gústavsson, som er målvakt på klubblaget SC Magdeburg i Tyskland og for Islands herrelandslag, valgte deretter å skrive et brev til IHF. Her peker han på fundamentale menneskerettigheter.

Han skriver videre i brevet at spillere som blir puttet i isolasjon potensielt vil ta arrangøren til retten.

– Hvis IHF anser dette som et beskyttende tiltak for spillere oppnår de det motsatte, og jeg tror jeg snakker på vegne av alle. Covid-traumene fra forrige mesterskap sitter fortsatt dypt i spillere og forstyrrer utøvere som er friske som en fisk mer enn covid, skriver islendingen.

Håndball-VM i Polen og Sverige starter onsdag 11. januar. Du kan følge hele mesterskapet på NRK sport på radio.