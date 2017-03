Største gulltørke sidan månelandinga - ein sjanse gjenstår

For første gang på 47 år risikerer Norge å stå utan individuelt VM-gull på herresida i langrenn, alpint, kombinert, skiskyting og hopp.

Sist det skjedde hadde USA nettopp landa på månen for aller første gang.

– Med så mange gode utøvarar på herresida bør ein ikkje vere fornøgd med å stå utan individiuelle gull, seier Torgeir Bjørn, som kommenterer både langrenn og skiskyting for NRK.

Femmila i Lahti blir siste sjanse til å forhindre ein VM-nedtur, som på mange måtar er identisk med det mørke VM-året 1970.

Ironisk nok er Norges største håp ein 32-åring som aldri har tatt individuelt VM-gull.

Eitt sekund bak to gull: – Ikkje uflaks

Norge har vore svært nær. I super-G var Kjetil Jansrud 45 hundredelar bak gull. I skiskyting var Johannes Thingnes Bø 70 hundredelar bak gull på sprinten.

SØLVFEIRING: Kjetil Jansrud feirer VM-sølv i super-G etter å ha vore hundredelar bak gullet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I langrenn øydela eit stavbrekk for Martin Johnsrud Sundbys gullsjansar på 30-kilometeren.

– Eg vil ikkje bruke begrepet uflaks, seier Olympiatoppens sjef for vinteridrettar, Helge Bartnes.

– Det er så mange faktorar som påverkar kven som står øvst på pallen. Det å brekke ein stav er nødvendigvis ikkje uflaks, det kan vere udyktigheit også, legg han til.

Bartnes er ikkje med på at null individuelle herregull til vinteridrettsnasjonen Norge er for dårleg.

– Eg trur mange utøvarar er frustrert. Men det er mange som har vore nær toppen. I tillegg har einarar som Aksel Lund Svindal og Jarl Magnus Riiber vore skada, og Petter Northug har hatt eit uår, seier vinteridrettssjefen.

NRKs ekspert: – Dei kvalifiserer seg i hjel

I herrelangrenn er Norge størst, men i VM er dei bak Russland, Finland og Italia på gullstatistikken individuelt.

SJEF FOR VINTERIDRETT: Helge Bartnes. Foto: Olympiatoppen

– Nokre av konkurrentane velger vekk ein del renn, som Iivo Niskanen frå Finland og Ustjugov frå Russland. Dei norske må prioritere meir kynisk og velge vekk renn tidlegare i sesongen, seier Torgeir Bjørn.

Å vere størst er også eit problem, meiner NRK-eksperten, som ber langrennstrenarane tenke nytt.

– Det er så hardt å kvalifisere seg at ein blir pressa til å vere i god form frå første konkurranse i november og heilt fram til uttaket i meisterskap. Det er ei utfordring at folk så og seie kvalifiserer seg i hjel, og bruker opp for mykje form og har litt for lite tid til treningsførebuingar inn mot meisterskap.

– Kanskje ein må gjøre uttaket litt tidlegare, eller at den enkelte løpar får klarsignal tidlegare i sesongen, sier Bjørn.

I dette meisterskapsåret er sjansane for individuelt herregull snart ute.

Triumf til favoritten Martin Johnsrud Sundby på femmila betyr derfor meir enn at nordmannen sikrar sitt første, individuelle gull i karrieren.