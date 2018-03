Stopper gresk serie etter våpenhendelsen

Gresk politi skal mandag ha utstedt en arrestordre mot PAOK president, Ivan Savvidis, etter hendelsen under kampen mot AEK Athen søndag. Savvidis stormet gressmatten i Thessaloniki med noe som trolig var en revolver i et belte festet til kroppen.

AVBILDET MED VÅPEN: Bildene viser Savvidis med et våpen festet til kroppen. Foto: Stringer / Reuters

I tillegg har regjeringen i Hellas bestemt seg for å stoppe den greske fotballigaen inntil videre etter bråket.

– Vi har besluttet å avbryte ligaen. Den kommer ikke til å starte opp igjen før vi har et tydelig rammeverk som alle har skrevet under på, sier den greske viseministeren for idrett og kultur Georgios Vassiliadis til NTB.

Dommeren flyktet

Hendelsen skjedde som følge av en annullert scoring for hjemmelaget i det 89. minutt, der PAOK mente seg fradømt et mål rett før slutt. Kampen ble brutt før sluttsignalet på stillingen 0–0 da spillere, trenere og ledere, samt presidenten invaderte gresset i sinne.

Dommeren og hans assistenter flyktet inn i garderoben. To timer etter kampslutt skal dommeren ifølge greske medier ha endret oppfatning og informert begge lags kapteiner om at den annullerte scoringen likevel var godkjent.

AEK nektet da å gå på banen og spille de resterende minuttene. Saken må nå utredes av den greske sportsretten.

TV-bildene fra oppgjøret viste en illsint klubbpresident som nærmest jaktet på dommeren mens vakter og støtteapparat forsøkte å stoppe ham.

– Det var bilder av en mann som føler at han kan gjøre hva han vil. Det er sjokkerende å se, sier Adonis Georgiadis, nestleder for det konservative partiet Nytt demokrati, til greske Ekathimerini.

Kastet doruller

Dette er andre gang på to uker at klubben fra Thessaloniki havner i fokus på grunn av utenomsportslige hendelser. 25. februar ble det tendenser til opptøyer da kampen mot Olympiakos ble avlyst.

FLERE HENDELSER: Andre gangen på to uker at PAOK havner i fokus på grunn av utenomsportslige hendelser. Foto: Sakis Mitrolidis / AFP

Stemningen på stadion i Thessaloniki var på kokepunktet, og publikum kastet doruller, konfetti og andre gjenstander mot banen for å fyre opp stemningen før toppkampen. Den ene dorullen traff Olympiakos' trener Óscar Garcia, som måtte fraktes til sykehus. Han ble avbildet med medisinsk personell rundt seg og med en papirbit i munnen.

Hendelsen førte til poengtrekk for klubben, og fikk PAOK-supporterne til å protestere. 40 PAOK-supportere invaderte studioet til den greske kanalen ERT 3, der de tvang TV-ankrene til å lese en fem minutters protest mot poengtrekk på lufta. Ingen ble arrestert.