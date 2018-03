Illsint klubbpresident stormet banen med pistol

Da entret PAOKs president Ivan Savvidis gressmatten i Thessaloniki. Savvidis var svært opprørt, og stormet ut på banen. TV-bildene fra oppgjøret viste en illsint klubbpresident som nærmest jaktet på dommeren mens vakter og støtteapparat forsøkte å stoppe ham.

Bilder fra stadion viser at Ivan Savvidis hadde en pistol i beltet da han stormet banen.

– Det var bilder av en mann som føler at han kan gjøre hva han vil. Det er sjokkerende å se, sier Adonis Georgiadis, nestleder for det konservative partiet Nytt demokrati, til greske ekathimerini.

– Bruker alt de kan mot oss

Senere søndag kveld publiserte Savvidis en uttalelse der han oppfordrer alle PAOK-supportere til å kjempe for klubben. I et innlegg på klubbens hjemmesider skriver han en beskjed til «alle som er bekymret for vårt elskede PAOK».

– Vi har alle sett hvordan motstanderne våre gjør alt de kan for å bruke ting mot oss. Husk at PAOKS ære er i våre hender. Jeg skal gjøre alt i min makt for å beskytte PAOKS interesser, skriver Ivan Savvidis på PAOKs hjemmesider.

Mandag morgen kom en ny uttalelse fra klubben:

– Etter hva som skjedde på stadion forbereder president Ivan Savvidis seg på å ta de nødvendige grepene for å beskytte klubben fra truslene og angrepene som kommer, skriver PAOK i en uttalelse publisert på sin hjemmeside.

SINT: Med et stort apparat rundt seg, stormet Ivan Savvidis banen i Thessaloniki. Foto: Sakis Mitrolidis / AFP

Kastet dorull på treneren

Dette er andre gang på to uker at klubben fra Thessaloniki havner i fokus på grunn av utenomsportslige hendelser. 25. februar ble det tendenser til opptøyer da kampen mot Olympiakos ble avlyst.

Stemningen på stadion i Thessaloniki var på kokepunktet, og publikum kastet doruller, konfetti og andre gjenstander mot banen for å fyre opp stemningen før toppkampen. Den ene dorullen traff Olympiakos' trener Óscar Garcia, som måtte fraktes til sykehus. Han ble avbildet med medisinsk personell rundt seg og med en papirbit i munnen.

Olympiakos ble tilkjent seieren med 3-0, og PAOK ble i tillegg trukket tre poeng. Det var en avgjørelse som ikke ble særlig godt mottatt av PAOK og president Ivan Savvidis. 8. mars strømmet de sorthvites supportere til gatene for å vise sin misnøye med det greske fotballforbundet.

Søndag offentliggjorde PAOK at de anker avgjørelsen til idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Vi er overbevist om at kampen må spilles på nytt, melder PAOK i en uttalelse.