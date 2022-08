Stjernetrenere i dramatisk basketak – begge utvist i ellevilt drama

– Det er ganske ville scener, sa Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

Tottenham-spiss Harry Kane ble den store helten da han headet inn 2–2 sekunder før slutt i et svært opphetet London-derby i Premier League.

Det var likevel ikke det som skulle få mest oppmerksomhet etter kampen.

Etter at oppgjøret ble blåst av, fikk begge lags trenere, Antonio Conte og Thomas Tuchel, det røde kortet etter tumulter.

– Jeg mener det var unødvendig (det røde kortet), men det var flere ting i kampen som var unødvendig. Nok en dårlig avgjørelse fra dommeren, sa Tuchel til Sky Sports.

Conte var ikke så interessert i å snakke om basketaket.

– Snakk om kampen, ikke om situasjonen fordi vi er her for å snakke om fotball, ikke om situasjonen mot de to trenerne, sa italieneren til samme kanal.

KNUFFING: London-lagenes trenere var ikke verdens beste venner etter kampslutt. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

– For et drama

Klinsjen fikk naturlig nok flere til å sperre opp øynene.

– For et drama og for en fotballkamp vi har fått, sa Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

– Tuchel og Conte i nærmest en slåsskamp. For en kamp, sier Viaplays Ørjan Bjørnstad.

Conte og Tuchel skulle takke for kampen etter et ampert London-oppgjør. Da nektet Tuchel å slippe taket i hånden til Conte, og var tydelig irritert på italieneren.

– Jeg trodde at når du takker for kampen så ser du hverandre i øynene, men Antonio hadde et annet syn på det. Det var mye følelser. Han var glad for at de utlignet og det ble litt temperatur, men ingenting stort, sa Tuchel videre.

De to trenerne ble omringet av støtteapparat som utløste en stor klynge fra Chelsea- og Tottenham-leieren som barket sammen.

– Det er helt sykt. De barket sammen først en gang på frisparket der også flyr Tuchel forbi Conte når de scora. Og på slutten der barket de sammen igjen. Det er syke scener, sa ekspert Sigrid Heien Hansen.

HISSIG: Kai Havertz og Cristian Romero i klinsj. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Kane reddet poeng

Reece James trodde han hadde scoret det avgjørende målet med 2–1 med 13 minutter igjen. Det ble lagt til seks minutter, og på en corner få sekunder før slutt var Kane på plass.

Headingen gikk mot bakre stolpe. Der var ballen innom målscorer James før den gikk i mål – til enorm jubel fra bortefansen.

Kalidou Koulibaly sendte vertene i føringen med en lekker volleyscoring, mens det ble kalabalikk da Pierre-Emile Højbjerg utlignet midtveis i 2. omgang.

– Det er en forskjell på Tottenham og Chelsea. Vi tapte tre ganger forrige sesong. Nå spilte vi uavgjort. Det er et steg i riktig retning, sa Conte om kampen.

Leeds venter i neste runde for Chelsea. Tottenham tar imot Wolverhampton.