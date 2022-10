– Eg likar å vinne, smiler Niels Laros til NRK. Han fekk god trening mot norsk motstand i U18-EM i sommar i Jerusalem.

Nederlendaren viste lovande Andreas Fjeld Halvorsen (17) til EM-sølv på 1500 og 3000 meter. Når han snakkar med NRK, er han ein av dei tre nominerte til årets unge utøvar i Europa etter dei to sterke gulla frå meisterskapen i sommar.

Krona på verket er dei ferske europarekordane på dei same distansane:

1500 meter: 3.39,46 minutt

3000 meter: 7.48,25 minutt

Roser Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen sprang til samanlikning 1500 meter på 3.39,92 og 3000 meter på 8.00,01 på 3000 meter då han var like gammal. Den tidlegare U18-bestenoteringa på 3000 meter tilhøyrde austtyske Hansjörg Kunze og stod i heile 47 år.

– Det er ein stor motivasjon å slå ein av dei største utøvarane i vår tid. Han er eit idol fordi han er ein fantastisk utøvar på eit fantastisk nivå, sjølv om han er veldig ung, seier Laros om at han spring fortare enn nordmannen gjorde i same aldersklasse.

Respekten er stor for det dei har fått til i Sandnes. Det er Jakob Ingebrigtsen og maratonkongen Eliud Kipchoge som blir trekt fram som førebilete.

Kenyanaren forbetra nyleg verdsrekorden over 42.195 meter og kom med råd til ungguten: «Følg vegen trenaren legg opp til».

Og det er kanskje ikkje så dumt når vedkommande heiter Tomasz Lewandowski. Polakken trena mellom anna broren, Marcin Lewandowski, i ei årrekkje. Sistnemnde var kjend som ein giftig avsluttar og sterkt taktikar, noko han beviste då han kneip bronsen framfor ein 19 år gammal Jakob Ingebrigtsen i VM i 2019.

Suksessen meiner 17-åringen heng saman med at han har halde seg skadefri og trena problemfritt over tid. Sidan han var elleve år gammal har han trena spesifikt for å bli best. Potensialet trudde han var størst på 1500 og 5000 meter, men overraska seg sjølv med uoffisiell 1.46,3 på 800 meter.

Jakob Ingebrigtsen: – På ingen måte umogleg

No startar den vanskelege jobben for den hittil suksessrike ungguten. For steget frå lovande junior til gullvinnande senior er det dei færraste som taklar.

– Det er mange som kan vere gode i ting når dei er unge, og det er eit veldig godt utgangspunkt, men så er det det å dyrke det vidare. Og ikkje minst skape utvikling og progresjon, seier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter å ha sprunge først over mål i Rosa sløyfe-løpet i Oslo.

BRØDRE-TRIPPEL: Henrik (frå venstre), Jakob og Filip Ingebrigtsen stilte opp i Rosa sløyfe-løpet i Oslo. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Med OL-gull, VM-gull, VM-sølv og fire EM-gull, for å ta nokre utvalde merittar, veit han naturlegvis kva han snakkar om.

– Det er på ingen måte umogleg, men ein må verkeleg få sett det i system og vere smarte, seier Jakob Ingebrigtsen om nøkkelfaktorane – og held fram:

– Eg håpar dei har ein fin plan for korleis dei skal dyrke talentet vidare.

Rodals råd: Dropp 800 meter

NRK-ekspert Vebjørn Rodal meiner ungguten vil gjere lurt i å dyrke distansane frå 1500 meter og opp dei neste åra. Ikkje minst fordi metoden som blir brukt av Ingebrigtsen-brørne nesten har sett ein ny standard for korleis ein trenar mot 1500 meter.

– Og så gir det også eit moglegheitsrom for at ein kan springe fort på 3000 og 5000 meter òg. Skiljet mellom 800 meter og 1500 meter er ganske markant, seier Rodal, som meiner fleire distansar også kan bidra til inspirasjon og motivasjon.

NRK-EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Trønderen peikar på kontinuitet som den viktigaste suksessfaktoren framover.

– Når ein spring så fort, så har ein gjort mykje rett. Det er snakk om å føre vidare å vidareutvikle, og ikkje gjere så altfor store grep.

Men om han eigentleg er betre enn Jakob på same alder, er han usikker på.

– Det er kanskje ikkje sånn at Jakob maksa ut resultata på alle distansar, seier OL-meisteren på 800 meter frå 1996.

Avsluttar i terrenget

Om planen til Lewandowski fungerer er det neppe lenge til dei blir å sjå i løp mot kvarandre. Neste store konkurranse for Laros blir EM i terrengløp i Torino i desember. Nederlendaren stiller i U20-klassen.

Neste sesong ventar U20-EM i Romania, ein meisterskap Jakob Ingebrigtsen har gjort stor suksess i tidlegare. Som 16-åring tok han gull på 3000 meter hinder og 5000 meter.

PS! Malin Hoelsveen (800 meter) og Bastian Elnan Aurstad (400 meter hekk) vann gull i U18-EM i sommar, medan Andreas Fjeld Halvorsen (1500 og 3000 meter) og Noregs stafettlag på herresida tok sølvmedaljar.