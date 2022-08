Kristian (15) knuste Ingebrigtsen-rekord

15 år gamle Bråthen Børve tikka inn på tida 14:34,34 på 5000 meter, og senka difor aldersrekorden til Jakob Ingebrigtsen med over fire sekund.

Den førre rekorden lydde 14:38,67, og har stått sidan 2016.

– Eg hadde ei kjensle om at det hadde gått fort, men eg var ikkje heilt sikker med ein gong. Eg blei overraska, fordi eg trudde låg dårlegare an til tida enn det eg faktisk gjorde, seier ein smørblid Bråthen Børve til NRK.

STERK PRESTASJON: Kristian Bråthen Børve med supertid under junior-NM. Foto: Einar Børve

Tidlegare onsdag kom også nyhendet om at Jakob Ingebrigtsens aldersrekord på 3:39.92 på 1500 meter for U18, også er teken.

Den blei senka av nederlandske Niels Laros, som sprang inn på 3:39.46.

Ull/Kisa-løpar Børve hadde ein plan om å ta aldersrekorden, men visste ikkje at det var Jakob Ingebrigtsen sin rekord før etter løpet.

– Eg visste at eg hadde moglegheit til å ta den rekorden, men det var litt spørsmål om eg hadde forma til å gjere det den dagen, seier han audmjukt.

No røper han at Ingebrigtsen-familien har skyld i at løparen valte å satse fullt på friidrett.

Takkar Ingebrigtsen-familien

Det var i fjor at Bråthen Børve låg vekk langrennsskia på heiltid, og valte å vie meir tid til terrengløp og mellom- og langdistanse.

– Eg vil jo seie at eg skuldar litt starten min i friidrett til Ingebrigtsen-familien. Faren min såg på team Ingebrigtsen, og sa at han hadde lyst å sjå korleis eg ville gjere det på friidrettsbana, og det var det som starta friidrettskarrieren min, seier han.

– Kva var den største endringa i treninga di, etter at du byrja å satse?

– Det har blitt mange fleire terskeløkter, der ein brukar laktatmåling for å vere sikker på at ein spring i riktig tempo og i riktig intensitet, seier han.

SATSAR: Kristian Bråthen Børve (i gult). Her frå UM i Trondheim. Foto: Einar Børve

Likevel vil han ikkje seie at han blir den neste store løparen frå Noreg.

– Det er veldig mange innanfor den unge alderen akkurat no, som har store moglegheiter. Det er andre utøvarar som eg vil seie er betre enn meg, seier han.

Han trur det høge nivået skyldast ei auka interesse i friidrett mellom unge.

– Det er definitivt mange fleire som held på med springing på eit såpass høgt nivå enn det var tidlegare. Det er veldig mange som er gode på mellom- og langdistanse, og det er nok fordi noko har endra seg. Eg vil seie at Ingebrigtsen-familien har hatt litt med det å gjere, seier Børve.

Neste konkurranse for Børve er NM i terrengløp i oktober, og det store målet er å bli god nok til å delta i VM og OL.

– Det er det eg håpar på, seier han og smiler.

Imponert over tida

NRKs friidrettskommentator Jann Post kjenner lite til Kristian Bråthen Børve, men erkjenner at tida er forrykande god.

– Det indikerer at han har trena bra og riktig tidleg i livet. Det er imponerande at unge løparar spring på slike tider, seier Post til NRK.

IMPONERT: Jann Post, her saman med friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Han meiner derimot ikkje at ein skal forvente at Børve blir den neste Jakob Ingebrigtsen, og slår samstundes eit lite varsku om å samanlikne seg med prestasjonane til Jakob på den tida.

Ingebrigtsen sin 5000-meter tid blei sett 6. august 2016 under junior-NM i Brandbu, og det meiner Post var eit løp Ingebrigtsen berre slang seg med på.

– Det er ein veldig god tid samanlikna med alle andre, men han er ikkje nødvendigvis på høgde med Jakob. Han sprang ikkje for tid på alle øvingar i den alderen, og er kanskje den verste i verda å samanlikne seg med også, seier Post.

Likevel er han ikkje i tvil om at Børve har gjort tinga sine riktig så langt i karrieren.

– Vi har jo ei liste gjennom alle tider på den alderen, og det er jo ein del som har forsøkt seg no. Det seier seg sjølv at då er ein ekstremt god og ganske bra sett opp for å få til noko seinare, men det er langt frå noko garanti.

– Eg forventar ikkje at han skal springe senior-VM neste år og bli like god som Jakob, det blir litt urettferdig, seier Post.