– Det er helt tragisk, innleder Jakob Ingebrigtsen intervjuet med NRK.

24 hundredeler fra bronsen

Norges store løpestjerne hadde bare verdensener Timothy Cheruiyot, Taoufik Makhloufi og Marcin Lewandowski foran seg da han løp over målstreken på Khalifa stadion på siste dag av friidretts-VM i Doha, Qatar.

19-åringen fra Sandnes klokket inn til tiden 3:31,70 og var dermed bare 24 hundredeler fra bronsen og 32 hundredeler fra sølvet.

Men etter løpet var Jakob Ingebrigtsen rett og slett ekstremt skuffet over seg selv.

– Noe av det verste jeg har vært med på

Han mener det var et fint løp før det hele skulle avgjøres. Så gjentar han at han er «ekstremt skuffa» og at «det er helt tragisk».

– Hva mener du med tragisk?

– Utviklingen på løpet er fin, men resultatet er tragisk. Det er ekstremt dårlig med tanke på det jeg hadde lyst til, fortsetter han – og han var ikke ferdig der.

– Det her er noe av det verste jeg har vært med på. Det er helt bunntragisk. Samtidig vil jeg benytte muligheten til å takke de som hjelper meg, men det er det verste jeg har vært med på.

– Det er bare piss

Han forklarer deretter skuffelsen med at «han taper mot folk han ikke skal tape mot» og «skulle ønske at han kunne stå her og bevise at de andre er dårligere enn meg». Deretter legger han til at han er «ekstremt lei seg» for resultatet.

Ingebrigtsen følger så opp med at han før sesongen ikke hadde et mål om å ta medalje, men når han først var på startstreken i finalen, så føles hele situasjonen med fjerdeplassen som håpløs. 19-åringen er på plass i Doha for å vinne, forteller han.

– Det er bare piss. Det er ikke vits i å forklare noe som helst. Jeg blir slått av folk som jeg løper i ring rundt på trening. Jeg må hjem og ta meg sammen.

– Jeg kan ikke være sur, jeg er bare ekstremt skuffa. Jeg må kalle en spade for en spade og si at dette mesterskapet er tragisk, sier han videre.

ET BILDE SIER MYE: Jakob Ingebrigtsens ansiktsuttrykk sier det meste. Han var ikke fornøyd med seg selv etter 1500 meter-finalen. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Pappa Gjert Ingebrigtsen mener sønnens utbrudd handler om at han kjenner på sin egen skuffelse.

– Det er en fantastisk prestasjon, sier Gjert Ingebrigtsen, og fortsetter:

– Han har høyre ambisjoner. Det skal han ha. Det må han få lov til å ha. Når han får perspektiv på det så... Han må få lov til å være kritisk til det meste i en sånn stund, sier faren.

«Heftig» VM-opplegg

19-åringen var – til tross for et heftig løpsopplegg i VM – blant de aller største medaljefavorittene i finalen.

Det store spørsmålet var om han kom til å ha nok krefter med såpass mange løp i beina.

Det har i hvert fall sett lovende ut på 1500 meter. Etter femteplassen på 5000 meteren for seks dager siden, har Jakob Ingebrigtsen lekt seg gjennom både forsøk og semifinale på favorittdistansen de siste dagene.

Søndag kveld kom fasiten i det aller viktigste løpet.

GOD INNSATS! Sølvvinner Taoufik Makhloufi gir Jakob Ingebrigtsen et klapp skulderen etter 1500 meter-finalen. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Råsterke Cheruiyot

Det var gullvinner Cheruiyot som tok kommandoen fra start i det 12 mann store feltet. Han fikk med seg landsmann Ronald Kwemoi helt i front og de to fikk en luke innledningsvis.

Men Kwemoi fikk det vanskelig med å holde følge. Cheruiyot hadde likevel en masse å gi de siste to rundene også.

På den siste bare økte han på den nest siste langsiden og løp i mål til et fullt fortjent gull på tiden 3:29,26.

Men like bak ble det spurtoppgjør om de to siste medaljene. Jakob Ingebrigtsen holdt seg inne ved «lista». Rundt ham kom konkurrentene fort. Så ble det norske medaljehåpet passert av både Makhloufi og Lewandowski.

Ingebrigtsen var bare hundredeler fra medalje i det ypperste selskap.

– Tror ikke han er fornøyd med noe

Storebror Filip Ingebrigtsen fulgte løpet fra tribunen etter at han selv røk ut i semifinalen på fredag. Han mener det lillebroren gjorde søndag var «sykt».

– Dessverre er det bittelitt som mangler, men han er så nærme. Å tåle den doblingen og være så nærme.. Ja, i fjor var det fullklaff, i år tror jeg ikke han er fornøyd med noe.

– Det gikk styggfort, men jeg tror ikke det minsket mulighetene for å ta medalje i dag. Det koster å doble, sier han.

PS: I sin VM-debut på seniornivå i London 2017, løp Jakob Ingebrigtsen kun 3000 meter hinder. Da røk han ut i forsøksheatet. Året etter, under EM i Berlin 2018, tok han gull på både 5000 og 1500 meter.