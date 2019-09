– Kontiolahti har verdens mest stusselige stadion. Det er iskaldt og ingen folk som ser på, sier Tiril Eckhoff.

29-åringen er en av flere som kritiserer IBUs endring.

I jakt på mer oppmerksomhet har forbundet lagt til en ekstra arena på programmet etter kommende sesong. Utøverne skal først gå to renn i Finland i november, før de reiser direkte til Østersund i Sverige.

– Det internasjonale skiskytterforbundet har presentert dette som «A thrilling season opening in Kontiolahti» (En spennende sesongåpning i Kontiolahti). Jeg synes det er lite nyskapende. Det er ingen gode argument for å gjøre dette, sier sportssjef Per Arne Botnan i Norges skiskytterforbund.

Thingnes Bø: – Skremmende belastning

Johannes Thingnes Bø frykter at endringen vil slite ut utøvere og gjøre sporten mindre attraktiv.

– Uavhengig av hvor man legger skirennene synes jeg det er håpløst å påtvinge en ny verdenscup i forkant av de som allerede er på det faste programmet. Jeg synes det allerede er nok reising for utøvere, støtteapparat og smørere. Jeg tror flere reisedøgn kan gjøre at idretten blir mindre gunstig å bli med på fordi belastningen blir for stor, sier han til NRK.

26-åringen får støtte av Eckhoff i at mengden er diskutabel.

– Jeg føler at IBU presser inn mest mulig skirenn for å selge mest mulig skirenn, men de tenker ikke over utøverne som skal gå alle disse skirennene, sier Eckhoff.

Thingnes Bø, som i fjor ble tidenes mestvinnende i en sesong, tror utfordringene vil hope seg opp for alle landslag.

– Det blir større reisekostnader for større og mindre lag. Alle må oppsøke treningssnø og legge samlinger tidligere enn før. Vi må være på reise halvannen måned før jul. I år er vi for eksempel tilbake i Norge midnatt til julaften..., sier han for å beskrive det hektiske reiseprogrammet.

KONTIOLAHTI: Verdenscuprenn i finske Kontiolahti i 2015. Foto: Vidar Ruud

Fourcade vil åpne på fotballstadion

Turnéen i Finland og Sverige i 2020 og 2021 øker antall verdenscupdestinasjoner fra tre til fire før jul.

– Vi vil ha en ordentlig «kick off» i Kontiolahti. Nå blir det opp til dem å sørge for det, sier IBU-president Olle Dahlin.

Martin Fourcade støtter Dahlins visjon, men ville heller sett at åpningen gikk i mer spektakulære omgivelser.

– Jeg hyller ønsket, men om du vil han en spennende sesongåpning må du kjøre det som et show. Som rennet vi har på fotballarenaen i Gelsenkirchen i desember.

Dahlin ønsker forslaget velkommen, men sier at det først kan skje etter OL i 2022.

– Da vi ble enige om forslaget var vi fastlåst til å jobbe med Østersund og Kontiolahti, siden de allerede stod som arrangør for verdenscupåpningene i 2020 og 2021.

50.000 TILSKUERE: Hvert år arrangeres et showrenn for skiskyttere på Schalke 04s fotballarena i Tyskland. Martin Fourcade vil også ha verdenscupåpning på en slik arena. Foto: MICHAEL SOHN / Ap

– Feil å «tjomse» oppi Kontiolahti

Sportssjef Botnan mener IBU har forhastet seg.

– Om vi skulle hatt ekstra fart i starten måtte vi hatt for eksempel Globen i Stockholm. En arena som viser at vi virkelig er i gang. De burde ventet til vi har en ordentlig nyskaping på plass, sier Botnan.

Thingnes Bø er fortsatt skeptisk til at skiskytingen bygges ut med flere destinasjoner og mer reising.

– «Less is more». Jeg synes konseptet vi allerede har er utrolig bra, sier Thingnes Bø.

– Vi kan foredle publikumsfavorittene Ruhpolding, Oberhof og Anterselva enda mer. Heller det en å «tjomse» oppi Kontiolahti, sier Eckhoff.