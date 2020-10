Stjernene fortviler: Ingen kvinneklubber og nesten bare menn i fotballspillet Fifa

– Det virker som de har oversett at det har skjedd en kjempeutvikling i kvinnefotball, sier Pernille Harder til danske DR.

IKKE MED: Danmarks kaptein, Pernille Harder, har ingen avatar i videospillet. Foto: Bo Amstrup / AP

Hun ble nylig kåret til Europas beste spiller og ble tidenes dyreste kvinnelige fotballspiller da hun ble solgt til Chelsea forrige måned.

Likevel er både hun og Chelsea Women utelatt fra det populære videospillet Fifa. Til sammenligningen er det mulig å spille med et engelsk herrelag på nivå fire, om man skulle ønske det.

– Det er vel et klassisk eksempel på at det fortsatt er en vei å gå på likestilling generelt i samfunnet og hvordan man velger å gjøre business, sier Caroline Graham Hansen.

– Hadde betydd mye for idretten

STUSSER: Caroline Graham Hansen savner kvinnelige klubblag i fotballspillet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den norske teknikeren er en av 368 kvinner av totalt 17.000 spillere som er med i Fifa 21. Hun er ikke med som Barcelona-spiller, men som landslagsspiller for Norge.

– Jeg skulle ønske man kunne velge klubblagene og ikke bare landslagene. Jeg tror det hadde betydd mye for idretten vår om man hadde tatt med de beste kvinnelige klubblagene i verden, mener Hansen.

Hun synes utviklingen av Fifa har stagnert på kvinnesiden etter at de først ble inkludert i spillet i 2016-versjonen.

Da var det tolv kvinnelandslag med. Nå er det 16, men fremdeles ingen kvinnelige klubblag.

I KLUBBDRAKT: Borussia Dortmunds spiss, Erling Braut Haaland, er blant de 16.632 mannlige spillerne man kan velge mellom i den nyeste Fifa-versjonen. Foto: EA Games

Niåring skrev klagebrev

Det er ikke bare de profesjonelle spillerne selv som reagerer på denne skeivheten. I England skrev en frustrert Sumayya Patel (9) et brev til spillgiganten EA Games, ifølge The Telegraph.

– Jeg drømmer om å bli profesjonell fotballspiller, men når det mangler kvinnelige forbilder i spill som Fifa, får det meg til å tro at kvinnefotball ikke blir tatt seriøst, skriver den unge jenta.

VIL VÆRE FORBILDE: Emilie Haavi manglet kvinnelige forbilder i oppveksten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

LSK-kaptein og landslagsveteran Emilie Haavi kjenner seg igjen i mangelen på kvinnelige forbilder fra da hun var yngre.

– Jeg har aldri hatt en damespiller som et forbilde fordi man nesten ikke visste hvem de var. Så er det jo det man jobber for nå, at vi kan være forbilder for unge spillere. Da kan ting som dette være med å påvirke, sier hun.

Mener de fremmer likestilling

NRK har henvendt seg til EA Games og fremlagt kritikken som omhandler den skeive kjønnsbalansen. Foreløpig har det ikke kommet noe svar fra spilleverandøren.

Men på deres hjemmeside står det blant annet at likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for deres kultur og verdier som selskap, og at de er forpliktet til å fremme likestilling ved å være ledende innen representasjon av kvinner i spill.