Stina Nilsson om verdscupen: – Har ikkje noko der å gjere

Laurdag sesongopnar dei svenske skiskyttarane i Idre. Det med den tidlegare langrennsstjerna Stina Nilsson på startstreken for første gong.

– Eg tenkjer at det kjem til å bli ein sesong full av lærdom for meg. Eg kjem sikkert til å gjere mange feil, men eg håpar ikkje eg skyt på feil blink, som eg har høyrt mange har gjort, seier 27-åringen til SVT før debuten.

Det er allereie bestemt at ho i alle fall ikkje stiller i verdscupopninga i Kontiolahti om to veker.

– Eg vil absolutt konkurrere mykje, men eg synest ikkje det er rettferdig verken mot meg eller sporten å tru at eg som langrennsløpar seier at eg vil gå verdscup og går inn og dominerer. Der er så langt ifrå røyndommen som det berre går an, fortel Nilsson.

– Eg kjenner at eg har ikkje noko å gjere der, akkurat no. Eg må få gjere riktige ting til rett tid, legg ho til.

Den svenske skiskyttaropninga blir vist på NRK 2 laurdag frå kl. 10.00. Sprinten til kvinnene går på NRK 1 kl. 11.50.

VARIERANDE: Stina Nilsson fortel til SVT at ein bra liggjande serie for henne er på rundt 37 sekund. Foto: Nisse Schmidt/tt / NTB

Kunne fått norsk konkurranse

Dei siste vekene har ho vore på treningssamling med det svenske skiskyttarlandslaget, og det har vore utfordringar.

– Da vi hadde eit testrenn i førre veke, gløymde eg våpenet. Så det skjer at eg gløymer ting, seier Nilsson i et intervju med det svenske nyheitsbyrået TT.

Den norske sesongopninga på Sjusjøen til helga vart avlyst som følgje av pandemien. Noreg vurderte derfor å delta i Sverige, der det ikkje er krav om karantene, men landa på at risikoen for smitte var for stor og logistikken for vanskeleg.

I TOPPEN: Tiril Eckhoff vart nummer to i verdscupen samanlagt førre sesong, og vann jaktstartcupen. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Det hadde vore herleg med ein konkurranse for å sjå korleis ein ligg an, men ingen av oss har lyst til å reise til Sverige no. Der er det meir smitte og mindre restriksjonar, seier Tiril Eckhoff, som ikkje har dei største forventningane til Nilsson i helga.

– Eg håpar ho gjer det ganske bra, men at ho ikkje er best. Ut ifrå kor mange år eg har brukt på skiskyting, så håpar eg ho bruker litt tid på å bli god.

– Ingen kjempetrussel

– Eg ser ikkje på henne som ein kjempetrussel enno, men vi veit jo ikkje. Eg vil tru at ho treng nokre år på å lære seg «gamet», men eg håpar ho synest det er verd det, seier Marte Olsbu Røiseland.

SPENNING: Stina Nilsson ønskte å prøve noko nytt, men har ikkje hastverk med å komme seg til skiskytingstoppen. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB

IBU-cupen, det neste høgaste nivået, er avlyst i alle fall fram til jul, og Nilsson kunne derfor fått plass i verdscupane i Finland og austerrikske Hochfilzen før jul. Tyske Oberhof, frå 4. januar, er neste moglegheit.

– Eg er ikkje klar for dei store arenaene enno, og ikkje klar for utfordringane. Eg har ikkje kunnskapen om konkurransane. Vi får sjå korleis verda ser ut etter kvart, og korleis eg ligg an. No aner eg ikkje, fortel ho i eit intervju med, Sveriges Radio.