– Det var en fantastisk følelse, sier Sterling.

– Jeg legger mye press på meg selv om at jeg må score, noen ganger går det, andre ganger ikke, sier 23-åringen i det offisielle intervjuet etter kampen.

Før mandagens møte med Spania hadde ikke Sterling scoret på landslaget siden 6. oktober 2015 (da mot Estland) og Manchester City-stjernens måltørke ble heftig diskutert før tirsdagens storoppgjør i nasjonsligaen.

Men allerede etter et drøyt kvarter slo Sterling tilbake mot kritikerne da han banket ballen opp i hjørnet alene med Spania-keeper David de Gea.

Like før pause økte han så England-ledelsen til hele 3-0 mot Spania. Spania som, ifølge statistikkleverandøren OptaJoe, aldri før har sluppet inn tre mål i en tellende hjemmekamp.

– Dette betyr mye for meg. Det er tre år siden sist og det betyr mye for meg i en kamp som dette, sier midtbanespilleren om målene.

Scoret med sitt første touch

Etter pause startet Spania opphentingen da innbytter Paco Alcácer reduserte med sin første ballberøring, en heading etter corner.

Raheem Sterling hadde en av sine bedre dager på jobb for «Three Lions» mandag. Foto: Carl Recine / Reuters

England virket noe rystet etter scoringen, og fem minutter senere holdt keeper Jordan Pickford på å virkelig rote det til. Everton-målvakten klarte ikke få kontroll på et tilbakespill og mistet ballen til Rodrigo, men rev seg fram og fikk satt inn en susende takling.

Spania-spillerne mente keeperen holdt for mye i spissen, men dommer blåste kun hjørnespark, til heftige protester fra hjemmelaget.

Selv sier Pickford følgende om det var straffe eller ikke:

– Man vet aldri. Jeg lar deg (intervjueren, journ.anm.) bestemme. Det viktigste er at den ikke går inn, og det er dommeren som bestemmer når alt kommer til alt.

– En utrolig prestasjon

Sergio Ramos reduserte til 2-3 med et kontant hodestøt sju minutter på overtid, men det hjalp ikke. Dette var England og Raheem Sterlings kveld. Ikke nok med at Sterling stoppet måltørken, dette var også første gang han scoret to mål i samme kamp.

– Dette var en utrolig prestasjon. Vi visste at vi kunne slå dem, sier kaptein Harry Kane etter den sterke borteseieren.

Gruppe 4 i nasjonsligaens A-divisjon ledes av Spania, som har seks poeng på tre kamper etter å ha slått England 2-1 på bortebane. Forrige måned slo spanjolene VM-finalist Kroatia hele 6-0. Etter mandagens seier mot Spania står England med fire poeng, mens Kroatia har det ene fra 0-0-kampen mot England. Kroatia har bare to kamper spilt.