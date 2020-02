Sterke reaksjoner på Eckhoffs samarbeid med kontroversiell kostholdsveileder

16. januar postet skiskytter Tiril Eckhoff et reklameinnlegg på sin Instagram-konto der hun takket lege, forfatter og kostholdsguru Berit Nordstrand for at hun kom inn i livet hennes og «ordnet opp».

På bildet poserer de to med Nordstrands egne produkter, tran og trankapsler, med følgende innleggstekst: «I over et år har Berit lært meg utrolig mye om tarmens medisin og spesielt viktigheten av omega 3 for kroppen og hjernen. Jeg er utrolig stolt av å være ambassadør for den beste tranen».

Dette innlegget får Jøran Hjelmesæth, leder for Nasjonal råd for ernæring og professor ved UiO, til å reagere sterkt.

– Tarmens medisin det vet vi egentlig veldig veldig lite om. Det er veldig mye interessant forskning som foregår om tarmen, men det er fortsatt på forskningsstadiet. Så at omega 3 og tarmens medisin skal ha bidratt til at Eckhoff har blitt så mye bedre, det tviler jeg på, sier Hjelmesæth.

Han mener at samarbeidet mellom skiskytteren og Nordstrand sender veldig uheldige signaler til andre idrettsutøvere.

– Jeg tenker spesielt på unge folk som har Eckhoff som et forbilde og som kan bli smittet av denne kontakten og tenke at «da går vi også til Nordstrand». Det er i beste fall bortkastede penger, eller kan i verste fall påføre sykdom, sier Hjelmesæth og utdyper at kosttilskudd som omega 3 faktisk kan gi sykdom om man inntar for mye av det.

Eckhoff har fått tilsendt kritikken fra Hjelmesæth, og forklarer til NRK at det som toppidrettsutøver er viktig å spise riktig, og at hun samarbeider godt med både Olympiatoppen og Berit Nordstrand om kostholdet sitt.

– Det jeg har endret aller mest er at jeg spiser betydelig mer grønnsaker. Jeg vet jeg er et forbilde og er derfor bevisst. Derfor fronter jeg bruk av tran, noe jeg står hundre prosent inne for. Nå er fokuset mitt på VM og gleder meg veldig!

– Hun lyver

Nordstrand er utdannet lege, men jobber nå som forfatter og foredragsholder. Hun har nesten hundre tusen følgere på Instagram og var med i det TV 2-sendte matprogrammet «Bra Godt». Nordstrand har også utviklet en serie med dagligvareprodukter kalt «Made by Berit Nordstrand».

53-åringen har tjent godt på suksessen som kostholdsveileder, men har måttet tåle kritikk fra flere kanter.

Hovedkritikken dreier seg om at hun kommer med kostråd som mange mener ikke har vitenskapelig støtte.

– Hun fremmer mange gode kostråd, men mange av kostrådene er overdrevet eller hun nærmest lyver om hvorfor det er sunt. På veien for å fremme sunt kosthold er det ikke nødvendig å sykmelde normal sunn mat bare fordi det er normalt. Og så i stedet fremme sine egne mer eksotiske og dyrere matprodukter, sier Daniel Bieniek som har en mastergrad i samfunnsernæring.

KRITISK: Daniel Bieniek, master i samfunnsernæring. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Han har spesialisert seg innen fullkorn og plantestoffer, og mener Nordstrand er helt på villspor på dette området.

– Hun lyver om at fullkorn gjør deg syk, og har lansert egne begreper som «supergluten» og «superstivelse» som hun assosierer med noe negativt, men de begrepene finnes ikke. Det er noe hun har kokt opp i sitt eget hode.

Bieniek sier han nå er bekymret for den potensielle smitteeffekten ved at Nordstrand har inngått et samarbeid med en profilert toppidrettsutøver som Tiril Eckhoff, fordi Nordstrands kostråd ikke er vitenskapelig basert. Det samme bekymrer Hjelmesæth i Nasjonalt råd for ernæring.

NRK har lagt frem all kritikken mot Berit Nordstrand og hennes samarbeid med Tiril Eckhoff for Nordstrand selv, men hun ønsker ikke å kommentere noe utover dette:

«Tiril Eckhoff promoterer norsk tran. Vi er glad for samarbeidet med Tiril og ønsker henne lykke til i VM»

Eckhoff takker Nordstrand

Eckhoff har hatt mye sykdomsproblemer i sin karriere, og på sensommeren i 2018 skal problemene ha vært verre enn noen gang, ifølge TV 2. Det var på dette tidspunktet at Eckhoff møtte Nordstrand, og siden da har den norske skiskytteren sverget til 53-åringens kostholdsmetoder.

Da hun ble spurt om samarbeidet med den kontroversielle kostholdsguruen under verdenscuprunden i Pokljuka, svarte Eckhoff at hun var svært takknemlig for Nordstrands støtte.

– For å være helt ærlig så kom hun og hjalp meg på et tidspunkt hvor jeg var veldig langt nede, og da var jeg veldig takknemlig for at hun kom med sin visdom og lærte meg, så får de kontroversene foregå. Så lenge det funker for meg, så er jeg veldig fornøyd.

TAKKNEMLIG: Tiril Eckhoff mener Berit Nordstrand har vært en viktig støttespiller for henne det siste året. I vinter har Eckhoff tatt seks individuelle verdenscupseire. Foto: Matthias Schrader / Matthias Schrader

– Så det er ikke noe du tenker mye på, at Nordstrand har fått kritikk fra andre på fagfeltet, og at mange er uenig med henne?

– Jeg tror at uansett hvis du skal opp og frem, og er god i et felt, så kommer det alltid kritikk. Men jeg er evig takknemlig for at hun har orket å bruke den tiden på meg. For det har funket for meg, så jeg er fornøyd. Så driter jeg i hva alle andre sier.

Eckhoff forklarte at Nordstrand har fått henne til å spise mer grønnsaker, fisk og tran, og at hun føler seg bedre i tarmen og har mer overskudd i hverdagen etter at hun la om kostholdet.

Hun har også vært mindre syk det siste året og har hatt stor suksess så langt denne sesongen.

Eckhoff leder verdenscupen sammenlagt og når VM i Anterselva starter neste uke, er hun en av de aller største gullfavorittene. Hun tror noe av årsaken til suksessen i vinter er at hun stort sett har holdt seg frisk, og takker Nordstrand for akkurat det.

POPULÆR: Kjendislege Berit Nordstrand har skrevet en rekke bøker og holdt masse foredrag om kosthold og livsstil. Foto: Terje Pedersen

Olympiatoppen lar utøverne velge selv

Hjelmesæth tviler derimot på at det er Berit Nordstrand og hennes alternative kostråd og produkter som har gjort Eckhoff friskere, selv om skiskytteren oppfatter det slik.

Han mener de norske kostrådene, sist oppdatert i 2011, er mer enn gode nok for å holde seg frisk og ha en god helse. Han er særlig kritisk til Nordstrands retorikk rundt tarmen, ettersom det er veldig lite forskning som har vist at man ved å påvirke tarmbakteriene kan opplevde direkte helsegevinster.

Om Nordstrands bok «Tarmens medisin» skriver 53-åringen at «Du får kjenne på kroppen hvordan det gir deg energi og overskudd, bedrer opptaket av næring, reduserer opptaket av kalorier, demper betennelser, styrker og stabiliserer immunforsvaret, letter sinnsstemningen og bedrer nattesøvnen».

– Jeg er enig med Nordstrand om at det er sannsynlig at vi vil kunne finne slike effekter, men man må vente med å gi råd og fortelle om den slags mekanismer før man vet om det er riktig og det er vitenskapelig dokumentert.

SKEPTISK: Jøran Hjelmesæth er leder for senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, professor ved UiO og leder for Nasjonalt råd for ernæring. Foto: Tore Linvollen / NRK

Toppidrettsutøvere som Eckhoff blir blant annet fulgt opp av Olympiatoppen som har bred kompetanse innen idrettsernæring. Hjelmesæth synes det er vanskelig å forstå at en idrettsutøver samarbeider med alternative kostholdsveiledere som Nordstrand i stedet for å lene seg fullt og helt på Olympiatoppens kompetanse. At man bør spise fisk og grønnsaker er allerede oppfordret i de nasjonale kostrådene.

Men fagsjef for idrettsernæring ved Olympiatoppen, Ina Garthe, sier det er opp til toppidrettsutøverne selv å velge hvem de ønsker å samarbeide med og hvilke råd de vil følge.

– Olympiatoppen jobber med Tiril Kampenhaug Eckhoff på en rekke områder, og i tillegg samarbeider hun både med fagressurser i Skiskytterforbundet og enkelte eksterne. Olympiatoppen har løpende dialog med henne, og løser de faglige diskusjonene som oppstår i fellesskap, skriver Garthe i en e-post til NRK.

Ber Eckhoff være bevisst på sin påvirkningskraft

NRK har fått bekreftet at Nordstrand har vært i møte med Helsedirektoratet på grunn av sin retorikk og kostholdsmetoder.

Ifølge Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, hadde de et møte med Nordstrand våren 2017 etter å ha fått flere henvendelser fra forvirrede foreldre i Asker-området. Noen skoler skal ha rådet foreldrene til å dra på foredrag med Nordstrand, mens de i enkelte barnehager skal ha lagt om kostholdet i tråd med hennes råd.

For eksempel skal noen ha skiftet ut margarin med smør og lettmelk med helmelk.

– Disse foreldrene kontaktet oss fordi de ikke forstod at disse rådene kunne være i tråd med de nasjonale kostrådene, noe Nordstrand skal ha sagt selv. Derfor inviterte vi Berit til et møte, og det takket hun ja til. Men det er ikke uvanlig med slike møter, både med personer som er enig og uenig med de nasjonale kostrådene.

Hun forteller at noen av Nordstrands råd, spesielt når det gjelder sukker og fett, avviker fra nasjonale anbefalinger og at det kan være uheldig. For eksempel promoterer Nordstrand at hvitt sukker kan byttes ut med honning og kokosblomstsukker, uten at det er dokumentert at dette er noe sunnere.

Granlund mener at kostråd skal være enkle og dokumenterte, og at det er vanskelig med råd som er linket til produktlansering og kommersiell aktivitet som i Berit Nordstrands tilfelle. Hun påpeker at det er viktig at profilerte rollemodeller som Tiril Eckhoff er bevisst på nettopp dette, og på hvilken påvirkning de har på unge.

FORBILDE: Tiril Eckhoff har vunnet en rekke mesterskapsmedaljer, og går inn i et nytt VM som en av de aller største favorittene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Når Eckhoff får spørsmål om hun tenker mye på hva hun legger ut på sosiale medier, og at det kanskje er noe yngre utøvere vil prøve å kopiere fordi hun er best i sin idrett, svarer hun «ja».

– Jeg forstår jo at jeg har en stemme i sosiale medier. Og jeg bruker den kanskje ikke så mye, men samtidig legger jeg ikke ut noen drastiske nakenbilder, det gjør jeg ikke. Men jeg er veldig for at barn skal ha et sunt forbilde også, det er så mye dårlige forbilder ute og går og jeg håper at jeg kan være et greit forbilde.

– Du mener også at Berit Nordstrand er et sunt forbilde?

– Hun har hjulpet meg, og jeg mener at alle barn og voksne har godt av litt grønnsaker og tran.