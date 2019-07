9 av 12 norske til junior-finale

Ni norske løpere er klare for torsdagens mellomdistanse under junior-VM i orientering. Kasper Fosser var best av alle i sitt kvalifiseringsheat, skriver NTB. Jørgen Baklid, Einar Melsom, Lukas Liland, Elias Jonsson, Victoria Hæstad Bjørnstad, Synne Strand, Anine Lome og Hanne Vassend er også klare for finale.