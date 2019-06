Det var etter 80 minutters spill i søndagens 1. divisjonskamp mot Ull/Kisa Dadjo fikk direkte rødt kort etter å ha stemplet en motspiller i leggen.

Tirsdag ettermiddag vedtok Disiplinærutvalget i Norges fotballforbund (NFF) at 26-åringen fra Elfenbenskysten suspenderes i fire kamper.

– Konklusjonen er at han får en karantene på fire kamper. Det knytter seg til at han blir dømt for voldsom opptreden mot motspiller, sier nestleder Andreas Ringstad i utvalget til NRK.

– Jeg tenker at den er riktig og fortjent. Det er en usportslig og stygg stempling som spilleren min utfører, så da må vi bare ta konsekvensen av det, sier Raufoss-trener Christian Johnsen om dommen.

– Skadepotensial avgjørende

Ifølge Ringstad er det sjelde utvalget gir så strenge dommer.

– Det er ikke så ofte. Dette med voldsom opptreden mot motspiller gir normalt tre kamper, og det er ikke så mange situasjoner hvor det blir aktuelt, og så er det sjelden man går høyere enn det. Det er noen saker hvert år, men ikke ofte.

– Hva gjør at utvalget i dette tilfellet har falt ned på akkurat det?

– Det er intensiteten og skadepotensialet i handlingen. Man har sett på videobilder som sikkert de fleste har fått, så har man lest dommerrapporten, og så har også klubb og spiller anledning til å sende inn beviser hvis de ønsker det, det har ikke blitt gjort i denne saken, opplyser Ringstad til NRK.

– Vurderer man faktisk skade i en sånn situasjon, eller er det kun intensjon som blir vurdert?

– Det er først og fremst intensjon. Det er jo en helhetsvurdering, men det vil fort være tilfeldig om det blir en veldig alvorlig skade eller ikke, så det er skadepotensialet i handlingen som er avgjørende.

Diskuterte strengere straff

– Ble det diskutert enda sterkere straff?

– Det ble diskutert, ja.

– Var utvalget enstemmig om den straffen dere falt ned på?

– Det var diskusjon fram og tilbake, så det var en sak vi brukte litt lenger tid på enn normalt, men det var en enstemmig avgjørelse, sier Andreas Ringstad.

Raufoss-trener Johnsen skal ha en lengre prat med Dadjo i løpet av uka.

– Han skjønner hva han har gjort og er selvfølgelig lei seg. Sånn ønsker vi ikke å ha det.Over tid kan man ikke akseptere mange sånne hendelser, men han har vært hos oss i mange år, og det er ikke noe gjennomgående trekk, påpeker han overfor NRK.