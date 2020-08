Hun forteller i møte med NRK om hvorfor nedturene kom på rekke og rad i begynnelsen av 2019/2020-sesongen. Veldig kort fortalt føler Stavås Skistad – i tillegg til for mange sykdomsavbrekk – at hun for eksempel trente altfor lite fornuftig og helt feil med tanke på hennes kropp.

Nå er evalueringen gjort og konklusjonen klar.

– I fjor var det altfor mye jag etter timer og fokus på timer. Det er ikke der jeg liker å være. Jeg kjører mitt løp og trener det som føles bra. Jeg har sluttet å tenke på timer, sier Stavås Skistad – og forteller at det var det hun gjorde i VM-sesongen 2019.

– Da hadde jeg ikke mange timer, heller. Men VM den gangen er et godt bevis for meg at timer ikke har så mye å si.

GODE VENNINNER: Helene Marie Fossesholm og Kristine Stavås Skistad under en treningssamling tidligere i år. Fredag er de konkurrenter under sprinten på Blinkfestivalen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Drite i det som skjer rundt

På spørsmål om det er en nedside å komme på et rekruttlandslag, der hun sammenlignes med alle andre som kanskje legger ned flere timer og mer mengde, svarer hun slik:

– Det er jo mange positive ting ved å være der. Men så må man også klare å stå på sitt, ha fokus på seg selv og drite i det som skjer rundt. Jeg er fornøyd med alle trenerne jeg har. Og i fjor var jeg åpen for å prøve noe nytt. Nå er det slutt på å prøve på noe jeg ikke tror på, sier hun.

Hun møter NRK i forkant av sprintkonkurransen under Blinkfestivalen fredag kveld. Stavås Skistad gliser nærmest fra øre til øre. Ikke så rart, kanskje. Hun har tross alt hatt en sesongoppkjøring som er nær natt og dag sammenlignet med fjoråret.

For ett år siden hadde hun nesten ikke trent på to uker da hun ankom Sandnes og Blinkfestivalen. I år har hun ikke hatt ett eneste treningsavbrekk.

TRENER: For de norske rekruttguttene- og jentene, Torstein Drivenes, her avbildet under samling tidligere denne sommeren. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Treneren innrømmer: Så for mye på tall

Rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes er ikke bare fornøyd med at Stavås Skistad har vært skadefri. Han bekrefter at eleven har svært lite fokus på treningstimer, men heller tenker på utviklingsområder. «Så får heller timene bli som de blir», sier han.

Målet er heller å alltid ha overskudd i de øktene hun har.

– Hun har tatt steg på at hun er mer til stede, dedikert og gaper ikke over for mye. Mer voksen og moden, kan du si. Det er masse å gå på treningsvolummessig, men vi håper å bygge en plattform som gjør at hun tåler mer trening utover høsten. Det er der vi er.

– Men det langsiktige målet er å utvikle utholdenheten. Nå er det lyst, motivasjon og utvikling som er fokus i øktene. Ikke antall treningstimer, det var vi for opptatt av i fjor. Vi så for mye på tall og slike ting, sier Drivenes.

NYTT ÅR - NY GIV: Kristine Stavås Skistad, her under en landslagssamling før sommerferien. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Var helt håpløs

Skistad smiler godt igjen når hun får høre at treneren mener hun har forandret seg. Til det bedre.

– Det tror jeg alle merker, til og med meg selv. Jeg tar mer ansvar og driter ikke i alt mulig.

– Det var det du gjorde før?

– Jeg var helt håpløs. Du aner ikke.

Hun ønsker ikke å gå inn på hva det gjelder, men legger ikke skjul på at hun ikke har hatt ting helt på stell utenfor skiløypa. Hun ønsker ingen konkrete eksempler på trykk.

Fredag kveld venter altså sprint under Blinkfestivalen. Med en plettfri oppkjøring er hun definitivt å regne med når det braker løs med rulleski under beina – men også når langrennsskiene skal på? Oppskriften de siste månedene før sesongstart er i hvert fall som følger:

– Være lur, litt egoistisk i planleggingen, få hvilt nok. Ha fokus på det som gjør meg bedre, ikke gjøre det som er best for alle andre, avslutter Skistad.