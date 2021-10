Stempler Solskjær-sak som løgn

Paul Pogba tar avstand fra The Suns artikkel om at han har et surt forhold til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Han kaller det «falske nyheter».

Det gjør han i et innlegg på Twitter. Pogba skriver at «store løgner lager overskrifter» og legger ved en skjermdump av The Suns artikkel. Den er stemplet med påskriften «fake news».

Avisen hevdet onsdag formiddag at Pogba var rasende på Solskjær etter å ha blitt satt på benken fra start i 0-5-tapet for Liverpool søndag. Franskmannen kom innpå rett etter hvilen, men etter et kvarter ble han utvist for en overivrig takling på Naby Keita.

Pogba mistet også ballen på midtbanen i forkant av Liverpools siste scoring.

Solskjær er under hardt press, men ligger inntil videre an til å fortsette som United-manager. Neste kamp er mot Tottenham i London lørdag kveld.