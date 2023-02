Starter hopprenn på nytt etter stygge fall: – Veldig alvorlig

Flere hoppere falt i prøveomgangen, som ble avbrutt etter at Alessandro Pittin falt. Snøfallet over natten hadde da ført til trå snø i hoppbakken, som gjorde det krevende i landingen for flere.

– Utfordringen er at snøen er veldig, veldig tørr. Vi har ikke klart å blande den ordentlig med den gamle snøen, for det kom såpass mye. Da er det rett og slett veldig trått når utøverne lander, sa rennsjef i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet, Lasse Ottesen til NRK like etter prøveomgangen.

Da rennet så startet noen minutter senere kom man seg trygt gjennom første pulje, men i andre pulje ble det to raske fall.

Først var det Pittin som igjen gikk i bakken, etter at han mistet kontrollen i nedslaget.

Foto: Darko Bandic / AP

– Det er krevende, for det er ganske seigt på sletta. Det var vanskelig å lande, sier italieneren.

På startnummeret etter Pittin falt også japanske Akito Watabe. Begge de to er meget rutinerte kombinertutøvere og nede på sletta var Watabes lagvenninne Yuna Kasai i tårer.

Yuna Kasai. Foto: NRK

– Dette er ikke bra. Andre fall på rad i denne konkurransen. Hvor lenge kan dette fortsette, Johan, spurte NRK-kommentator Christian Nilssen ekspertkommentator Johan Remen Evensen etter Watabes fall.

– Det er et stort spørsmål. Hvor trygt er dette, Lasse Ottesen, spurte Evensen.

De to fallene førte til at det umiddelbart ble satt i gang jurydiskusjoner og etter noen minutter ble det bestemt at hele rennet skal startes på nytt klokken 12. Senere har det blitt bestemt at rennet starter 12.30.

Før avgjørelsen om å starte rennet på nytt, var den norske sportssjefen Ivar Stuan klar på at det var viktig å bruke god tid. Kombinertutøvernes neste konkurranse er ikke før på onsdag.

– Det er ikke bra. Pittin har sitt andre fall i dag. Han falt i prøveomgangen og da avbrøt de den. Nå falt han igjen. Det er ikke Pittin sin skyld. Watabe faller jo aldri og han falt nå. Det er veldig alvorlig, synes jeg. Vi har tid og mulighet til å gjøre det senere, så jeg tenker det er tid en må bruke. Det dummeste du gjør er å presse gjennom noe som blir dårlig. Det går utover alle, sier Stuan.

Pittin er usikker på om han vil stille til start når lagkonkurransen starter opp igjen.

– Det er ikke så bra for meg. Jeg har falt to ganger på rad, så jeg har ikke den beste følelsen, sier en blodig Pittin.

FORSLÅTT: Alessandro Pittin sparket til en spade i frustrasjon etter å ha falt for andre gang søndag. Foto: NRK

Ida Marie Hagen var den eneste norske utøveren som fikk hoppe i bakken søndag.

– Bakken er egentlig veldig fin. Det er selvfølgelig utøverens sikkerhet som går først, men det er vanskelig å si. Det er flere som har landet på beina også, sier Hagen.

Riiber jakter gullrekorder

Blandet lagkonkurranse i kombinert har kun vært arrangert i verdenscupen to ganger tidligere. Første gang var i Val di Fiemme i fjor, mens det sto på programmet i estiske Otepää i januar.

I begge tilfellene endte det med norsk seier og trioen Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro, og Gyda Westvold Hansen hadde vært med på begge de to seirene.

Førstnevnte ble vraket da Jarl Magnus Riiber kom inn på laget til i søndagens VM-renn.

Både Riiber og Hansen har vunnet individuelt gull tidligere i VM og Riiber kan med gull i søndagens konkurranse stå alene på toppen som den norske kombinertutøveren med størst medaljefangst.

Før søndagens renn står både han og Bjarte Engen Vik med fem gull og tre sølv (hvorav begge har tre individuelle gull og ett sølv). Kun de tyske kombinertstjernene Johannes Rydzek (seks gull, fem sølv og én bronse) og Eric Frenzel (syv gull, syv sølv og tre bronse) har flere VM-gull enn de to nordmennene.

Med både et individuelt renn i storbakken og lagkonkurranse i samme bakkene for kombinertherrene senere i VM, kan dermed Riiber med full uttelling overgå Frenzel.