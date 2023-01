Hollywood-stjerner kjøpte fotballklubb: – Jeg hater denne sporten nå

Oppkjøpet ble starten på en kjærlighetshistorie for både klubb og kjendiser.

– Jeg hater å si det, men jeg er så besatt at jeg faktisk hater denne sporten nå. Jeg skulle ønske det ikke okkuperte hver eneste tanke jeg har. Jeg lever for kampene våre hver lørdag nå, sier Ryan Reynolds til Sky Sports.

Den canadiske skuespilleren er best kjent fra «Deadpool»-filmene, men har på kort tid blitt veldig interessert i fotball.

– Jeg setter av tid slik at kan være sikker på at jeg ikke blir forstyrret og kan fokusere utelukkende på Wrexham. Det er veldig kult, legger han til om sin nye hobby.

I februar 2021 bladde han, sammen med skuespillerkollega Rob McElhenney, opp 25 millioner kroner for å overta eierskapet i den engelske klubben.

MEDEIEREN PÅ TELEFONEN: Reynolds har investert i Wrexham sammen med Rob McElhenney. Underveis i kampen mot Sheffield United var Reynolds på telefonen med McElhenney. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Bakgrunnen for oppkjøpet var for å lage en historie om en «underdog» som hele verden kan heie på.

Dette prosjektet blir også filmet i en dokumentar som heter «Velkommen til Wrexham», hvor seerne får med seg hva som skjer i kulissene i klubben.

Deres inntog har imidlertid også gitt et gigantisk løft til et lokalsamfunn som har hatt det tøft opp gjennom årene.

– At disse to har kommet inn er kjempestort for lokalsamfunnet, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad til NRK og fortsetter:

– Det betyr alt. Hele byen har hatt suksess. Turistene strømmer til fra USA. Amerikanerne bruker masse penger i barer og i næringslivet. Det har eksplodert. De kommer i hopetall. Det er utelukkende positivt, sier Wikestad.

POSITIV: Kasper Wikestad er positiv til de nye eiernes inntog i Wrexham, både som klubb og by. Foto: Geir Olsen / NTB

– De beste eierne noen kunne drømt om

Tom Barlow er Wrexham-supporter og begynte å jobbe for klubben før overtakelsen. Han har lagt merke til både store og små endringer som har skjedd i klubben.

– De lille tingene som nymalte vegger og elektroniske reklameskilt rundt på stadion gjør en stor forskjell, sier Barlow til NRK.

GLAD: Tom Barlow er strålende fornøyd med utviklingen i Wrexham. Foto: Gemma Thomas / Wrexham AFC

– Vi har ansatt ekstremt dyktige spillere og ansatte fra lag i høyere divisjoner, men samtidig beholdt kjernen og den lokale arbeidskraften i klubben. Rob og Ryan bryr seg om klubben og forstår hva Wrexham er og hva vi står for. De er de beste eierne noen kunne drøm om, forteller han.

Løfter byen

Hollywood-stjernene har gjort sine grep rundt klubben, og Barlow mener det har direkte påvirkning på byen.

– Folkene er stolte av å fortelle at de er fra Wrexham. Folk strømmer til for å ta del av dette. Vi merker en stor vekst, sier Barlow.

Han forteller videre at oppmerksomheten byen får nå, forsterker byens personlighet.

– Wrexham har alltid vært et sted som ønsker folk velkommen. Eierne har kastet lys på klubben og folk fra hele verden kommer til byen vår, sier han.

– Det er en veldig inkluderende følelse i byen for å ønske folk velkommen på reisen vi opplever. Det har alltid vært sånn i Wrexham, det har bare blitt mer tydelig nå. Rob og Ryan har blitt smittet av kjærligheten fra Wrexham, legger han til.

DRØM: Wrexham-spillerne Thomas O'Connor og Elliot Lee viser samholdet som bor i Wrexham. Foto: Gemma Thomas / Wrexham AFC

Barlow mener at den største forskjellen er hvordan folkene snakker om byen. Og det er ikke bare fordi de har kjente eiere og mye oppmerksomhet.

– Måten folk snakker om Wrexham er definitivt den største forskjellen etter overtakelsen. Jeg har alltid vært stolt av å si at jeg er herfra, men det finnes folk som ikke er det, sier han.

EIERNE: Rob McElhenney og Ryan Reynolds har store planer for fotballklubben Wrexham AFC. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Nå derimot, roper folk det fra hustakene sine, samtidig som de er veldig stolte. Det er ikke fordi vi har verdens øyne på oss, men vi er fornøyde med hvordan vi er i en positiv endring. Det er så mye håp knyttet til Wrexham nå, sier han.

Tidligere spiller i Wrexham

Gjennom den lange klubbhistorien til Wrexham, har det kun vært én nordmann innom har ikledd seg klubbens farger. Marius Røvde var målvakt i Wrexham i 2002 og fikk 12 kamper.

MÅLVAKT: Marius Røvde var målvakt for Wrexham i 2002. Her i en kamp mot Queens Park Rangers.

I senere tid har trønderen hatt ulike roller i den canadiske klubben, Vancouver Whitecaps, som spiller i MLS (Major Soccer League). Det er tilfeldigvis favorittklubben til Reynolds, og Røvde hadde gode ord om skuespilleren.

– Jeg har møtt Ryan flere ganger. Han var ofte innom kontoret mitt, da jeg var i Vancouver Whitecaps, begynner Marius Røvde, til NRK.

– Han er en fin fyr. Han jobber veldig hardt for å nå målene sine. I Wrexham-dokumentaren spiller han ingen karakter. Han er seg selv. Om han har lovet fansen noe, så holder han det, sier den tidligere målvakten.

Røvde roser også innbyggerne i byen.

– Jeg har aldri opplevd maken på folk før. De tar alle imot med åpne armer og er behjelpelig. Det er noe helt spesielt der. Flotte folk og en spesiell klubb, avslutter han.

Renvasker ikke eget rykte

Wikestad mener at noe av det fineste med de nye eiernes overtakelse, er at de ikke bruker idretten for å styrke eget omdømme eller rykte.

– De er ikke interesserte i vaske sitt eget rykte eller noe sånt. De har nok sine tanker bak dette prosjektet, hvor de lager eventyr samtidig som de ser pengene fra dokumentarserien. Det er ikke så galt, sier han.

I en verden hvor sportsvasking har satt sine spor, er skuespillerne i den helt motsatte enden. De bryr seg om byen, folkene, kulturen og klubben, er oppfatningen til flere rundt klubben.

Ryan Reynolds tok seg god tid til å møte tilskuerne før FA-cupkampen mot Sheffield United. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Alle de andre burde, eller, er misunnelige på Wrexham-eierne på måten de driver klubben på, så langt i alle fall, legger Wikestad til.

Høydramatisk slutt

Oppkjøpet har allerede gitt uttelling på banen. Søndag tok Wrexham imot Sheffield United i den fjerde runden av den tradisjonsrike FA-cupen. Laget fra nivå fem var svært nære å detonere en cupbombe av de sjeldne.

POKALEN: Wrexham er kjent for å felle giganter i den engelske cupen. Tilskuerne har ingen sperrer for sine store drømmer. Foto: OLI SCARFF / AFP

Det var nesten 10 000 tilskuere som møtte opp til fotballfest på Racecourse Ground. Kampen de var vitne til kunne vært snytt rett ut fra Hollywood.

Bare et minutt etter at kampen var satt i gang, scoret Sheffield United-spiss Oliver McBurnie fra et hjørnespark.

Men, etter pausen måtte folk gnikke seg i øynene og klype seg i armen. For på ti elleville minutter hadde Wrexham snudd kampen til 2–1.

JUBEL: Wrexham-spillerne hoppet på Thomas O'Connor etter 2-1-scoringen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ryan Reynolds ble ofte vist i monitoren gjennom kampen, med hele følelsesspekteret. Og kampen svingte voldsomt. Gjestene utlignet fire minutter etter jubelscenene, før Wrexham-helten, Paul Mullin, satte inn 3–2 like før slutt.

Nå trodde alle det var avgjort.

Men som i alle Hollywood-filmer, er det ikke over før rulleteksten kommer over skjermen. Sheffield United-forsvarer John Egan knuste hjertene til rødtrøyene fem minutter på overtid med en utligning. Dermed må de ut i omkamp på Bramall Lane.

Skulle de vinne der, vil de møte Tottenham på hjemmebane i femte runde.

SKUFFELSE: Elliot Lee var tydelig skuffet etter at avansementet i FA-cupen røyk langt inne på overtiden. Foto: OLI SCARFF / AFP

Jakter opprykk

Også i ligaen har de suksess. Etter 27 serierunder er det to lag som skiller seg ut i toppen av National League (femte nivå i England). Notts County og Wrexham kniver side om side om den ene opprykksplassen.

Wrexham har vært på femte nivå siden 2008. Selv om det jubles i Wrexham, er ikke motstanderne like entusiastiske.

– Det er flere lag ned i systemet som ugleser Wrexham, siden de ikke konkurrer på likeverdig nivå, sier Wikestad og viser til at den lille klubben har fått mye penger etter oppkjøpet.

Om det skulle bli opprykk for den engelske fotballklubben ved sesongslutt, tror Wikestad at de kan finne på å rykke opp enda en gang.

– Vi har sett at de beste i National League er bedre enn de dårligste i League Two. Det er en forferdelig liga å komme seg ut av, siden det bare er ett lag som rykker opp, sier han.

– Jeg tror at det er større sjanse at de rykker opp enda et nivå, om de rykker opp i år, enn at de blir å kjempe om å beholde plassen. I League Two er det flere opprykksplasser pluss playoff, avslutter han.