Erik Ruthford Pedersen har vært med i Start i en mannsalder og det var han selv som sprakk nyheten i et blogginnlegg på Starts nettsider.

Bakgrunnen for beslutningen er at hans sønn, Steinar Pedersen, fikk sparken som hovedtrener i klubben i forrige uke.

Steinar Pedersen fikk sparken som hovedtrener i Start forrige. Nå forsvinner hans far også ut av klubben. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Jeg ble sint. Dette skjedde på en måte og et tidspunkt som ikke var bra. Jeg ble skuffet og jeg ble sint. Adrenalinet var på et nivå det ikke pleier å være hos meg og det ga jeg uttrykk for, sier han.

Sa hva han mente

Han tok saken opp med ledelsen i Start og ga uttrykk for sine synspunkter rundt hovedtrener-spørsmålet.

– Jeg møtte ledelsen i Start fredag og fortalte hva jeg mente. Jeg ville raskt ut på treningsfeltet for å avreagere, men ledelsen hadde sett følelsesregisteret mitt og ba meg ta en pause til over helgen. Og den videre prosessen ble fulgt av en viss følelsesmessig belastning, sier Ruthford Pedersen.

– Jeg fikk nesten klump i magen av å tenke på at jeg skulle ta på meg hanskene igjen, og da ble det min beslutning å si: «Erik, nok er nok».

– Du vil ikke kritisere noen for at Steinar Pedersen fikk sparken. Hvorfor?

– Nei, jeg vil ikke ha det på meg at jeg åpent går ut og kritiserer noen. Men alle skal vite at jeg er dypt uenig. Og jeg er dypt uenig fordi jeg har forstått at motivene for at Steinar måtte slutte, er manglende disiplin og mentalitet i spillergruppen. Jeg har vært lenge i denne klubben og jeg trenger ikke gå lenger tilbake enn 2015, 2016 og 2017. Klubben er i store problemer. Det selges spillere og det er ustabilitet i spillergruppa, og ingen kan vel da forvente, med de rammene, at vi skal ha stabile resultater sportslig, sier Ruthford Pedersen.

Håper på comeback

Start-direktør Even Øgrey Brandsdal sier han har forståelse for avgjørelsen til Ruthford Pedersen, men håper at Start-legenden kommer tilbake, til det beste for keeperne i miljøet.

– Gjennom samtalene har vi også snakket om fremtiden og på hvilken måte Start kan få glede av Eriks unike fagkompetanse. Vi er begge parter interessert i å finne gode løsninger for 2018, skriver Øgrey Brandsdal på Starts nettsider.

Start-direktør Even Øgrey Brandsdal håper Erik Ruthford Pedersen kommer tilbake til klubben etter en liten pause. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ruthford Pedersen har vært med i Start i 50 år og har vært trener i klubben i 45 av disse årene. Han har keepertrener-utdanning på høyeste nivå i UEFA.

Nå takker han for følget, men 72-åringen utelukker ikke at han kommer tilbake på et senere tidspunkt.