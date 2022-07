Stanget lenge mot mageplaget Sveits – 19-åring reddet Sverige

Bodø/Glimt slapp med skrekken

Bodø/Glimt tapte 1-3 for Klaksvik på Færøyene onsdag, men er likevel videre til andre kvalifiseringsrunde i mesterligaen med 4-3 sammenlagt.

Glimt hadde med seg 3-0 fra hjemmemøtet. Det ble likevel mye jevnere enn det nordlendingene nok hadde sett for seg.

De havnet tidlig under med 0-2 etter scoringer fra Mads Mikkelsen og Jákub Andreasen, men i annen omgang reduserte Boniface og ga Glimt pusterom. Likevel ble det ny spenning på tampen da Andreasen igjen satte ballen i mål med ti minutter igjen.

Kampen skulle opprinnelig spilles tirsdag, men været på Færøyene var ikke forenlig med landing av fly. Dermed kom ikke nordlendingene seg av gårde før tirsdag ettermiddag, og kampen ble flyttet ett døgn.

I neste runde venter enten nordirske Linfield eller The New Saints fra Wales. De møtes til returoppgjør senere onsdag der The New Saints leder 1-0 etter den første kampen.