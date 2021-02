– Det var ikke gambling. Vetle er en ekstremt god utøver, så det er ikke gambling å sette ham på siste etappe, sier Sturla Holm Lægreid, som sier han tror flere av konkurrentene ble tatt litt på senga av uttaket til stafetten.

Bronsevinner på normaldistansen, Johannes Dale, ble nemlig utelatt fra stafettlaget til fordel for Vetle Sjåstad Christiansen som skulle gå Norges siste etappe for herrene. Dermed ble også Johannes Thingnes Bø vraket som ankermann.

– Mange ble litt sjokka, Vi prøvde å være litt lure og ikke avsløre for mye, og vi måtte komme med noen hvite løgner for media der, forteller han etter at Norge sikret sitt tiende stafettgull i VM lørdag.

Sverige ble nummer to og RBU (Russland) nummer tre.

– Spesielt i den franske og svenske leiren så endevendte det nok litt av forberedelsene. Plutselig var det vi som hadde den sterkeste avslutteren, sier Johannes Thingnes Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen jubler etter at han er suverent først over mål. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Vi ble veldig overrasket

Sebastian Samuelsson bekrefter at det svenske laget ble overrasket over det norske uttaket.

– Vi ble veldig overrasket. Men samtidig vet vi Norge er soleklare favoritter, og det viser de i dag. De går jo ifra i starten og siden er det ikke noe snakk om. Det er bare å gratulere, kommenterer han.

En annen som ble overrasket over stafettuttaket var NRKs ekspertkommentator Ola Lunde.

– Jeg er veldig overraska over at de ikke bruker Dale som har en tredje- og fjerdeplass individuelt i VM til nå. Han har prestert klart på et høyere nivå enn Vetle i år, så for meg er det overraskende, sa Lunde før lørdagens stafett.

– Var litt urolig

Men ankermann Vetle Sjåstad Christiansen så ikke ut til å være plaget av nerver eller forventningspress da han la ut på sin avgjørende etappe.

Da hadde Johannes Thingnes Bø allerede sikret ham en solid ledelse, og Christiansen glimtet først til med en perfekt liggende serie. Han skapte spenning da det ble to bomskudd på stående, men Vetle Sjåstad Christiansen ordnet biffen med ekstraskuddene.

Når det gjelder diskusjonen rundt laguttaket kommenterer han det slik:

– Vi vet at Johannes er den beste til å holde høy fart over tid, men de siste 100 meterne er han kanskje ikke best i verden, så da fikk jeg sjansen. Nå fikk jeg ikke bruk for de ferdighetene i dag, dog var det litt press på siste skyting der og jeg hørte at Ola Lunde mente jeg var litt urolig før det siste ekstraskuddet der, og Ola; Ja, det stemmer det, sier han til NRK.

Sjaastad Christiansen skyter fullt Du trenger javascript for å se video.

– Det var det jeg ønska meg

Sturla Holm Lægreid gikk en god 1. etappe for stafettlaget. Det holdt med ett ekstraskudd på både liggende og stående skyting, og Lægreid kunne sende Tarjei Bø av gårde på sin etappe med en 22 sekunders ledelse.

VM-kometen fylte 24 år lørdag og kunne dermed feire med sitt andre VM-gull.

– Hvordan var det å vinne gull på bursdagen?

– Det var det jeg ønska meg, så det var bra gutta ga meg det, sier jubilanten.

Johannes Thingnes Bø sender ut Vetle Sjåstad Christiansen på sin 4. etappe. Foto: Primoz Lovric / NTB

Solid ledelse

Rutinerte Tarjei Bø greide seg uten ekstraskudd på sin liggende serie. På stående måtte han bruke alle ekstraskuddene, men stryningen holdt likevel på ledelsen før han overlot stafettpinnen til broren.

Johannes Thingnes Bø greide seg med en bom på det siste skuddet og ett ekstraskudd på liggende. På stående briljerte han med en perfekt serie og sikret Norge en ledelse på nesten 50 sekunder før han altså sendte av gårde ankermann Vetle Sjåstad Christiansen.

Han synes det er litt rart at stafettuttaket ble møtt med såpass mye kritikk.

– Det er jo oppgaven til pressen å late som man er eksperter. Det hadde vi forventet, men jeg syns vi møtte litt lite forståelse for valget vårt. Personlig syns jeg ikke det var så overraskende egentlig. Litt overraskende var det på papiret. Men når alt kom til alt synes jeg det var et bedre stafettlag enn hvis vi hadde gjort det på en annen måte, forteller Johannes Thingnes Bø.

