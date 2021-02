– Det er lenge siden en gullmedalje har smakt så godt, sier Marte Olsbu Røiseland.

Røiseland fikk det store ansvaret med å være Norges ankerkvinne på stafetten. Og etappen startet hun faktisk på verst tenkelig vis: Røiseland bommet tre ganger på den første skytingen, og gjorde det hele litt mer spennende enn hun hadde håpet.

Det var uansett aldri noen fare. Røiseland gikk til i mål i ensom majestet, og Norge tok gullet.

Marte Olsbu Røiseland så ut til å være tilbake til sitt gamle jeg under skiskytterstafetten. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Vi har slitt litt på stafett, og folk har snakket om stafettkompleks og bla, bla bla. Vi gjør det ikke perfekt i dag, og bruker mange ekstraskudd. Men jeg syns vi er offensive, ser oss aldri tilbake, og det tror jeg er grunnen til at vi tar gull i dag, sier Røiseland.

Måtte gjøre endringer

Det er i den forbindelse hun åpner opp om at hun selv har gjort grep den siste uken, og disse tror hun kan ha vært direkte medvirkende til at hun greide å prestere da det gjaldt som mest i dag.

– Etter mye frem og tilbake, og evaluering frem og tilbake, føler jeg at jeg har kommet på rett spor, sier Røiseland.

På de individuelle VM-øvelsene har nemlig 30-åringen vært som en skygge av seg selv. I fjor tok hun syv medaljer på syv øvelser, mens i år er dette plasseringene hun har tatt på de individuelle øvelsene: 6, 9 og 20. I tillegg var hun med på å ta gull på den blandede stafetten.

Men det var kanskje først under dagens stafett man fikk man se det samme som gjorde henne til VM-dronning i fjor.

– Jeg føler at jeg mistet meg selv i dette mesterskapet ... Ved å prøve å skyte på en annen måte enn jeg har trent på, forteller hun.

Røiseland forklarer at hun skyter best når hun er «offensiv», som hun kaller det, altså at hun er best når hun skyter litt uten å tenke, og uten at det nødvendigvis ser prikkfritt ut rent teknisk.

– Men jeg har ikke gjort det sånn, for jeg har prøvd å stå og være en god skytter. Det passer meg ikke. Jeg må angripe, sier Røiseland.

Marte Røiseland Olsbu, Ida Lien, Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold gikk stafetten for Norge, og de greide å ta gull - akkurat slik Norge gjorde i fjor. Foto: Darko Bandic / AP

Har fått mer støtte i år enn i fjor

Røiseland innrømmer at selvtilliten har det vært så som så med, men at noe som har hjulpet, er den massive støtten som har kommet - både fra kjente og ukjente.

– Det er egentlig i motgang man skjønner man har mye støtte fra folket. Jeg har hatt så mange hyggelige telefonsamtaler og fått så mange koselige meldinger. Jeg setter så pris på alle. Det er så godt når ting går litt stang ut å vite at folk fortsatt har troen. At de fortsatt tror jeg er en god skiskytter. Det hjelper veldig på selvtilliten og jeg kommer meg raskere, forteller hun.

Hun sier hun faktisk har fått flere meldinger i år enn da hun var helt suveren i fjor.

– Jeg får mye mer støtte når jeg gjør det dårlig enn når jeg gjør det bra, sier hun og smiler.

Debutanten leverte

Røiseland gikk stafetten sammen med Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og VM-debutanten Ida Lien. Sistnevnte var overraskelsen på laget, og hun fikk attpåtli det store ansvaret med å gå tredjeetappen.

Det gjorde hun på mesterlig vis, og det var Lien som sendte Røiseland ut i en god ledelse.

– I dag vant vi på at vi tenkte litt annerledes, sier Tiril Eckhoff, og sikter til laguttaket.

Ida Lien fikk litt av en oppgave da hun stafettdebuterte med å gå tredjeetappe for Norge i VM. Her får hun seiersklemmen av Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Primoz Lovric / NTB

Det var Ingrid Landmark Tandrevold som gikk først ut for Norge. Hun gjorde få feil - selv om hun måtte bruke et ekstraskudd på den andre skytingen. I mål var hun noen få sekunder bak Italia.

– Vi hadde veldig lyst til å få en god start. Jeg og Tiril lovet hverandre at vi skulle gå sisterunder alt vi kunne, og virkelig kjempe om sekundene, forteller Tandrevold.

Slik så Du trenger javascript for å se video. Slik så

På den andre etappen fikk Tiril Eckhoff virkelig gått Norge opp i gullkampen.

Etter Eckhoffs siste, stående skyteserie utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith at dette var «en VM-dronning verdig». Serien så slik ut:

Eckhoff bommer på stående Du trenger javascript for å se video.

Og da var det klart for debutanten Ida Lien fra Simostranda. Hun måtte bruke to av ekstraskuddene sine, men gikk i rakettfart i sporet.

– Det er fantastisk, det hun gjør der. Nesten umenneskelig, sa en forbløffet Ola Lunde etter at Lien var ferdig med sin etappe og sendte ankerkvinnen Røiseland ut.

Røiseland fikk som nevnt den verst tenkelige starten da hun bommet på tre skudd på den første skytingen. Da kunne man se lagvenninnene bite negler i målområdet.

– Jeg var veldig, veldig redd, som sikkert alle andre, innrømmer Tiril Eckhoff.

Slik så Røiselands første skyting ut:

Røiseland redder seg inn på liggende Du trenger javascript for å se video.

Men Røiseland holdt hodet kaldt, akkurat slik hun gjorde i renn etter renn i forrige VM.

– Jeg tror hele Norge skal være glade for at jeg ikke tenkte noe i den situasjonen. Jeg ser nå at det var nære på, men der og da bare koblet jeg ut hjernen og bare skjøt, sier Røiseland om det som skjedde her:

Røiseland gjør jobben på stående Du trenger javascript for å se video.

Søndag er det klart for VMs siste øvelse, fellesstarten. Røiseland sier hun har slitt med selvtilliten så langt i VM, men hun tror dagens stafettgull gjør vil endre på det.

– Jeg gleder meg. Jeg vil vise hvem jeg er i morgen også, sier hun.