Stadig flere skiløpere legges inn med byller og frostskader: – Jeg kastet opp

- Det ble tydelig informert i forkant om løpet at det ville bli kalde temperaturer. Alle lagkapteiner ble rådet til å gjøre alle mulige tiltak for å sikre maksimal beskyttelse. Under møtet fortalte juryen om at vi åpnet for unntak og tillot bruk av varmesokker og ekstra utstyr, som varmere jakker eller bukser, som vi også ville tillate å dekke over startnumrene, skriver Adriano Iseppi og Ramun Ratti på vegne av det som var den lokale rennjuryen.

De legger til at de mener de holdt seg innenfor regelverket når de lot løpet gå som planlagt.

– En utsettelse av løpet ville ikke ha hatt noen særlig effekt. Start- og ankomstområdet i Zuoz er ikke utsatt for direkte sollys på denne tiden av året. Derfor ville temperaturen i disse delene av løpet ikke ha endret seg i den grad at det ville rettferdiggjøre en senere start. En annen avgjørende faktor mot å utsette starttiden var at skiløperne ikke kunne få tilgang til noe oppvarmet, innendørs anlegg på grunn av de strenge korona-restriksjonene. En utsatt starttid ville ha ført til at utøverne ville måtte oppholde seg enda lenger i de kalde temperaturene. Dette var godt kommunisert til alle lag og idrettsutøvere før arrangementet, skriver de videre.

– Vi er selvfølgelig veldig lei oss for å høre om skiløpere som nå må takle forfrysninger. Vi ønsker dem rask og god bedring, og en god fortsettelse på sesongen, avslutter de.